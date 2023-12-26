وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ بورسعيد يفتتحون الجراج متعدد الطوابق بحي العرب

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والسيد القصير وزير الزراعة ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الجراج المتعدد الطوابق الجديد بنطاق منطقة الأسواق بحى العرب، الذي يقام لخدمة المترددين على المنطقة التي تشهد كبرى المشروعات في مجال الأسواق.

وأشاد وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة، بمستوى تنفيذ الجراج، والذي يوفر النظام والشكل الحضاري للمنطقة، ويقضي على مشكلات الازدحام بنطاق مجمع الأسواق، خاصةً وأن هذه المنطقة تشهد إقبال الكبير من المواطنين، مما يساهم في تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية وتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين فضلا عن المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، علي أن الجراج المتعدد الطوابق يقام لخدمة المترددين على المنطقة التي تشهد كبرى المشروعات في مجال الأسواق ، حيث أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب تشهد تطورا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى إنشاء أحدث مول تجاري Outlet، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية .

وضمن جولتهم بمنطقة مجمع الأسواق بحي العرب، زار " ٱمنة " و "القصير" و الغضبان " سوق بورسعيد الجديد "البازار"، حيث تم تفقد أحد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل البازار ، في إطار سعي محافظة بورسعيد لضبط الأسعار.

وأكد اللواء هشام ٱمنة اهتمام الدولة بخطة إقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات ولا سيما بورسعيد لكونها ذات طبيعة تجارية، مشيراً إلى أن تلك الأسواق تتماشى مع التطورات التنموية والخدمية وتضع حداً للإشغالات، وتحقق المظهر الحضاري للمدن.

وزيرا " التنمية المحلية والزراعة " و المحافظ يتفقدون أحد منافذ بيع السلع المخفضة IMG-20231226-WA0125 IMG-20231226-WA0124 IMG-20231226-WA0121 IMG-20231226-WA0123 IMG-20231226-WA0120 IMG-20231226-WA0122 IMG-20231226-WA0118 IMG-20231226-WA0117 IMG-20231226-WA0109 IMG-20231226-WA0119

وأضاف محافظ بورسعيد أن الأسواق الحديثة تخدم كافة أحياء المحافظة، الشرق، العرب، المناخ، الضواحي، الزهور، ومدينة بورفؤاد، بإجمالي 23 سوقاً موزعة على جميع الأحياء، منها سوق السمك الجديد، وسوق بورسعيد الجديد "البازار"، والذي تم إنشاؤه علي مساحة إجمالية 38219م2.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، وكذا اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد، ليكون سعر عبوة الأرز ١٠ ك ٢٠٠ جنيه، وسعر زجاجة الزيت ١ك ٤٥ جنيه، وسعر الأرز ١ ك ٢١ جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي ٢٢٠ جنيها.

وأضاف المحافظ أن الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد يقوم بدعم المبادرة وشراء السلع من الزيت، والأرز، وتم تشكيل لجان رئيسية وأخرى فرعية، تهدف إلى تنظيم أسلوب عمل فرق تحصيل مستحقات الدولة لدى المواطنين، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها أثناء تنفيذ أعمال المتابعة الميدانية والمالية للمبادرة.

كما استعرض المحافظ دور لجان الإستلام، في استلام الحصص المقررة يوميا من سلعتي الزيت والأرز وتسليمها لمنافذ البيع، وكذا دور لجان البيع، التي تختص بالبيع المباشر للمواطنين وتقسيم العمل على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، والثانية من الساعة السابعة مساء وحتي التاسعة مساء. واضاف ان لجان متابعة التوريد، تقوم بتوريد المبالغ المحصلة يومياً إلي الجهاز التنفيذي وحصر الكميات المتبقية من سلعتي الأرز والزيت بمنافذ البيع.