المدرسة الثانوية بنات تحتفل بعيد بورسعيد القومي | شاهد

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد الاحتفالية التى نظمتها مدرسة بورسعيد الثانوية بنات بقيادة رضا الجبالي احدى مدراء المدارس خريجي أول دفعة من المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة نحو البناء و التنمية .

شارك فى الاحتفالية مختلف طلاب مدارس بورسعيد بمختلف المراحل التعليمية و التعليم الثانوى العام و الفني بعدد من التابلوهات و الأغانى الوطنية بمناسبة احتفال بورسعيد بعيدها القومى فى ذكرى انتصارها عام ٥٦ على قوى العدوان الثلاثي .

وخلال كلمتها للحضور أثنت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد على فقرات الاحتفالية وبراعة التنظيم موجهة الشكر لكل القائمين عليه بقيادة مديرة المدرسة الحالية معربة عن تقديرها لمجهودات مدير المدرسة السابقة هالة ريان .

وأضافت وكيل تعليم بورسعيد ان تواجد الطلاب واصرارهم على الاحتفال بعيد بورسعيد القومي ماهو الا حصاد لغرس الولاء والانتماء للوطن منذ نعومة اظافرهم عن طريق المدرسة.

بورسعيد الثانوية بنات تحتفل بعيد الباسلة القومى بمشاركة طلاب المدارس ٢٠٢٣١٢٢٨_١٢٢٦٢٠ ٢٠٢٣١٢٢٨_١٢٢٦٠٥ ٢٠٢٣١٢٢٨_١٢٢٥٠٦ ٢٠٢٣١٢٢٨_١٢٢٤٥٣ ٢٠٢٣١٢٢٨_١٢٠٩٢٩ ٢٠٢٣١٢٢٨_١٢٠٦٥٢ ٢٠٢٣١٢٢٨_١٢٠٠٤٨ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٥٢٠٦ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٥١٥٩ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٤٢١٧

وذكرت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد ان المدرسة هي المكان الشرعي لتلقي العلم وممارسة الأنشطة التربوية المتعددة وتكوين صداقات اجتماعية تدوم بين الطلاب.

