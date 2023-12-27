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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: بورسعيد شهدت إنجازات غير مسبوقة.. وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

الغضبان: بورسعيد
الغضبان: بورسعيد شهدت إنجازات غير مسبوقة و كل الشكر للرئيس

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري، السكرتير العام المساعد، واللواء إبراهيم حامد، مساعد مدير الأمن، والمستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد.

وفي بداية فعاليات الجلسة، أكد محافظ بورسعيد أن القيادة السياسية أولت المحافظة اهتماما غير مسبوق، وحظيت بإنجاز مشروعات قومية في وقت قياسي، انعكست على مستوى معيشة المواطن ببورسعيد.

ووجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جعل بورسعيد قاطرة التنمية.

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر لجميع الأجهزة التنفيذية ببورسعيد والأجهزة الأمنية، على رأسهم اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، وجميع المديريات ببورسعيد والقوى السياسية والحزبية والشعبية، وذلك على جهودهم المشرفة خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

كما وجه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية والمعنية ببورسعيد على دورهم الكبير في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية ببورسعيد خلال الثمانية أعوام الماضية، حتى أصبحت بورسعيد مدينة صناعية وزراعية وتجارية من الطراز الأول تجمع جميع الأنشطة.  

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هذا وصدق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تخصيص قطعة أرض لإنشاء سوق حضاري متميز بمنطقة القنال الداخلي بنطاق حي الضواحي، وذلك استمرارا لجهود المحافظة في ملف القضاء على الأسواق العشوائية و طإنشاء أخرى حضارية لخدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.

الغضبان: بورسعيد شهدت انجازات غير مسبوقة و كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

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كما صدق المجلس التنفيذي، على تخصيص قطعة أرض لإقامة مسجد بمشروع الـ9000 الكراسة الزرقاء بحي الفيروز ، وذلك بناءً على طلب رئيس مجلس مدينة بورفؤاد.

كما تم التصديق على إطلاق اسم اللواء دكتور سمير فرج، ابن محافظة بورسعيد، على شارع طرح البحر 2، وذلك لما قدمه في الحياة العسكرية والسياسية في مصر بصفة عامة وبورسعيد بضفة خاصة.

كما وجه المحافظ بدراسة إطلاق اسم البطل طاهر مسعد على أحد الشوارع ببورسعيد،  وكذا إطلاق اسم النائب السابق ابن بورسعيد عبد الوهاب قوطة على أحد الشوارع،  تقديرا لما قدمه من أعمال خلال عمله النيابي.

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