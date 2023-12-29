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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر.. أسماء 25 حاجا فازوا ضمن قرعة الجمعيات الأهلية بـ بورسعيد

اسماء الفائزين فى
اسماء الفائزين فى بورسعيد بقرعة حج الجمعيات الأهلية

حصلت “صدى البلد” على أسماء الفائزين من محافظة بورسعيد، بالقرعة للحج ضمن حجاج الجمعيات الأهلية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي.  

ومن جانبه وجه اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهاني  لـ 25 حاجا وحاجة فازوا بأداء مناسك الحج هذا العام من أبناء محافظة بورسعيد.

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وجاء ٢٥ حاجا وحاجة الفائزين من بين ١٥ جمعية أهلية مرخصة في محافظة بورسعيد تتبع مديرية التضامن الاجتماعي.

اسماء الفائزين فى بورسعيد بقرعة حج الجمعيات الأهلية

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وتضمنت نسب الحجاج الفائزين في بورسعيد ٢ من جمعية الشبان المسلمين و٢ من جمعية الرسوة و واحد بكل من جمعيات “الكاب وأم خلف وأبو بكر الصديق والريحان”.

بينما فاز 4 جمعيات الروضة والسلام هذا بالإضافة إلى ٦ من جمعية عمر بن الخطاب و١٢ من جمعية بورفؤاد وفاز حاجان من جمعيات الفرما والخيرية الإسلامية وكفالة اليتيم والإمام مالك، وفاز من كل جمعية  الفردوس ٣ حجاج ليصل العدد الإجمالي٢٥ حاجا من بورسعيد. 
 

بورسعيد التضامن الاجتماعي الشبان المسلمين حجاج الجمعيات الأهلية عادل الغضبان محافظ بورسعيد مديرية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

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