ننشر.. أسماء 25 حاجا فازوا ضمن قرعة الجمعيات الأهلية بـ بورسعيد

حصلت “صدى البلد” على أسماء الفائزين من محافظة بورسعيد، بالقرعة للحج ضمن حجاج الجمعيات الأهلية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن جانبه وجه اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهاني لـ 25 حاجا وحاجة فازوا بأداء مناسك الحج هذا العام من أبناء محافظة بورسعيد.
وجاء ٢٥ حاجا وحاجة الفائزين من بين ١٥ جمعية أهلية مرخصة في محافظة بورسعيد تتبع مديرية التضامن الاجتماعي.
وتضمنت نسب الحجاج الفائزين في بورسعيد ٢ من جمعية الشبان المسلمين و٢ من جمعية الرسوة و واحد بكل من جمعيات “الكاب وأم خلف وأبو بكر الصديق والريحان”.
بينما فاز 4 جمعيات الروضة والسلام هذا بالإضافة إلى ٦ من جمعية عمر بن الخطاب و١٢ من جمعية بورفؤاد وفاز حاجان من جمعيات الفرما والخيرية الإسلامية وكفالة اليتيم والإمام مالك، وفاز من كل جمعية الفردوس ٣ حجاج ليصل العدد الإجمالي٢٥ حاجا من بورسعيد.