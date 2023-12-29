ننشر.. أسماء 25 حاجا فازوا ضمن قرعة الجمعيات الأهلية بـ بورسعيد

حصلت “صدى البلد” على أسماء الفائزين من محافظة بورسعيد، بالقرعة للحج ضمن حجاج الجمعيات الأهلية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه وجه اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهاني لـ 25 حاجا وحاجة فازوا بأداء مناسك الحج هذا العام من أبناء محافظة بورسعيد.

وجاء ٢٥ حاجا وحاجة الفائزين من بين ١٥ جمعية أهلية مرخصة في محافظة بورسعيد تتبع مديرية التضامن الاجتماعي.

اسماء الفائزين فى بورسعيد بقرعة حج الجمعيات الأهلية received_191615027372749 received_904484271387182 received_1047764063214633 received_330603276475490 received_1161929731461170 received_613993990821605 received_2433296036843304

وتضمنت نسب الحجاج الفائزين في بورسعيد ٢ من جمعية الشبان المسلمين و٢ من جمعية الرسوة و واحد بكل من جمعيات “الكاب وأم خلف وأبو بكر الصديق والريحان”.

بينما فاز 4 جمعيات الروضة والسلام هذا بالإضافة إلى ٦ من جمعية عمر بن الخطاب و١٢ من جمعية بورفؤاد وفاز حاجان من جمعيات الفرما والخيرية الإسلامية وكفالة اليتيم والإمام مالك، وفاز من كل جمعية الفردوس ٣ حجاج ليصل العدد الإجمالي٢٥ حاجا من بورسعيد.

