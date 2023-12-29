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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف إلى «مسجد الحسين» في بورسعيد لأداء شعائر الجمعة

صلاة الجمعة الأخيرة
صلاة الجمعة الأخيرة من بورسعيد

وصل منذ قليل إلى مسجد الحسين بمحافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وبورسعيد الاسبق و فضيلة مفتي الديار المصرية وفضيلة وزير الأوقاف لأداء شعائر صلاة الجمعة فى إطار احتفال بورسعيد بعيدها القومى .

هذا وقد حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في 2023، تحت عنوان “جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام”، مكلفة الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأدائها.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 المنقولة على الهواء مباشرة من بورسعيد بتلاوة للقارئ الشيخ السلكاوي، يعقبها خطبة أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

صلاة الجمعة الأخيرة من بورسعيد

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ومن جانبها أكدت لمياء الجيار رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد إنهاء الاستعدادات بمسجد الحسين والمناطق السكنية المحيطة  به لنقل شعائر صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة علي التليفزيون المصري فى إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومى بمشاركة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

مسجد الحسين ببورسعيد يستقبل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية لأداء صلاة الجمعة

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 من مسجد الإمام الحسين

وهذا وقد بدء توافد المصلين من أهالي محافظة بورسعيد  وحي المناخ لمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية لآداء صلاة الجمعة فى إطار الدعوة التى وجهتها محافظة بورسعيد لأهالي المحافظة أمس

كان وزير الأوقاف و مفتي الجمهورية وصلا إلى ديوان عام محافظة بورسعيد واجتمعا بأئمة للدعوة و المساجد فى المحافظة وانتقلا عقبها برفقة المحافظ لأداء صلاة الجمعة بالمسجد 

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