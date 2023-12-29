عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 من مسجد الإمام الحسين

الشيخ محمد عزت
الشيخ محمد عزت

يستقبل مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة بورسعيد، صلاة الجمعة اليوم، حيث حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في 2023، تحت عنوان “جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام”، مكلفة الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأدائها.

شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في 2023

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 بتلاوة للقارئ الشيخ السلكاوي، يعقبها خطبة أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

دعاء الجمعة الأخيرة في 2023

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا.

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسنِ عبادتِكَ.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا -يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ- وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ.

رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب.ُ

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

بث مباشر.. صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 من الحرمين الشريفين

قربات يوم الجمعة الأخيرة من 2023.. 3 أمور عظيمة لختام السنة

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.

«اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له وزودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت».

«اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».

اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ.

«اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».

«اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.

صلاة الجمعة الجمعة الأخيرة في 2023 صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 صلاة الجمعة اليوم مسجد الإمام الحسين وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الأخيرة في 2023 جريمة الاعتداء على المال العام دعاء الجمعة الأخيرة في 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

خطوبة ابنة مدرب الأهلي إليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري.. من هو؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 من الحرمين الشريفين

قربات يوم الجمعة الأخيرة من 2023.. 3 أمور عظيمة لختام السنة

كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل والدعاء .. احرص على دأب الصالحين

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج .. كررها 300 مرة فقط

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله .. ردد أجمع الدعاء وأنفعه

بلد الـ100 مليون حافظ.. مصر تتصدر مراكز المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن| صور

ما معنى «لئن بسطت إلي يدك لتقتلني»؟.. اعرف أسرار الآية 28

ما هي أول حالة للحسد في الكون ؟.. خالد الجندي يجيب

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: تأجيل الدوري ينقذ موديست من الرحيل عن الأهلي

شاب يرفع دعوى ضد خطيبته أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب

اليوم.. أول انتخابات إلكترونية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي

خبر سار بشأن رسوم السحب النقدي بـ إنستا باي.. وهذا موعد التنفيذ

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 من مسجد الإمام الحسين

زيلينسكي: الجيش الروسي أطلق ما يقارب 110 صواريخ على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج القوس.. خبيرة أبراج تكشف مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

فستان فيفي عبده في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| سعره خرافي

طريقة عمل الشكشوكة.. بمذاق لا يقاوم

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ