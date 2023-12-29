مسجد الحسين ببورسعيد يستقبل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية لأداء صلاة الجمعة

أكدت لمياء الجيار رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد إنهاء الاستعدادات بمسجد الحسين والمناطق السكنية المحيطة به لنقل شعائر صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة علي التليفزيون المصري فى إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومى بمشاركة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .
وبدأ توافد المصلين من أهالي محافظة بورسعيد وحي المناخ لمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية لآداء صلاة الجمعة فى إطار الدعوة التى وجهتها محافظة بورسعيد لأهالي المحافظة أمس.
ومن المنتظر أن يصل وزير الأوقاف و مفتي الجمهورية إلى ديوان عام محافظة بورسعيد ليجتمعا بأزمة للدعوة فى المحافظة عقبها ينتقلا برفقة المحافظ لأداء صلاة الجمعة بالمسجد.