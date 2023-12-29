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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف يكرم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي من أئمة بورسعيد.. صور

وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد

التقى  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،  واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، و الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،  اليوم  خلال مؤتمر موسع ، أئمة ومشايخ المساجد،  وذلك في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى ال 67 لعيد النصر،  بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد .

وتقدم وزير الاوقاف بالتهنئة لأبناء بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ67 لانتصار المقاومة الشعبية في بورسعيد ضد العدوان الثلاثي، وأكد " وزير الأوقاف " خلال كلمته على الدور الهام لأئمة المساجد و العمل على توعية المصليين خلال الخطاب الدينى بجميع القضايا المجتمعية ، ودعم جهود الدولة المصرية التى تعمل فى كافة الاتجاهات ، لافتا لأهمية مواكبة التطور المجتمعى وتقديم الخطاب الدينى بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية ، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة .

وكرم وزير الأوقاف و محافظ بورسعيد  الفائزين بجائزة التميز الوظيفي من الأئمة بمحافظة بور سعيد  ، كما تسلم محافظ بورسعيد  شهادة الجودة والاعتماد  ،  وايضا تم تبادل الدورع بين محافظ بورسعيد و وزير الأوقاف تقديرا للجهود المشتركة بين الجانبين.

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يجتمعا بالأئمة

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من جانبه،  أشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير لوزارة الأوقاف في توعية المواطنين بالعديد من الموضوعات المجتمعية  ،  فضلا عن تجديد الخطاب الديني و فتح قنوات متعددة للتواصل مع الشباب و تذويدهم بالمهارات الدينية و المعلوماتية التي تساهم في رفع أخلاقيات الشباب و بناء أجيال واعية تسعى لصلاح المجتمع.

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من جانبهم ، وجه أئمة المساجد الشكر لوزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد على عقد اللقاءات المثمرة بشكل مستمر و تبادل الآراء فى العديد من الموضوعات المجتمعية وتقديم الدعم المتواصل

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