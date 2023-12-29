وزير الأوقاف يكرم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي من أئمة بورسعيد.. صور

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، و الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم خلال مؤتمر موسع ، أئمة ومشايخ المساجد، وذلك في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى ال 67 لعيد النصر، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد .

وتقدم وزير الاوقاف بالتهنئة لأبناء بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ67 لانتصار المقاومة الشعبية في بورسعيد ضد العدوان الثلاثي، وأكد " وزير الأوقاف " خلال كلمته على الدور الهام لأئمة المساجد و العمل على توعية المصليين خلال الخطاب الدينى بجميع القضايا المجتمعية ، ودعم جهود الدولة المصرية التى تعمل فى كافة الاتجاهات ، لافتا لأهمية مواكبة التطور المجتمعى وتقديم الخطاب الدينى بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية ، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة .

وكرم وزير الأوقاف و محافظ بورسعيد الفائزين بجائزة التميز الوظيفي من الأئمة بمحافظة بور سعيد ، كما تسلم محافظ بورسعيد شهادة الجودة والاعتماد ، وايضا تم تبادل الدورع بين محافظ بورسعيد و وزير الأوقاف تقديرا للجهود المشتركة بين الجانبين.

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يجتمعا بالأئمة IMG-20231229-WA0025 IMG-20231229-WA0026 IMG-20231229-WA0024 IMG-20231229-WA0018 IMG-20231229-WA0015 IMG-20231229-WA0022 IMG-20231229-WA0023 IMG-20231229-WA0020 IMG-20231229-WA0019 IMG-20231229-WA0021 IMG-20231229-WA0016 IMG-20231229-WA0017 IMG-20231229-WA0011 IMG-20231229-WA0013 IMG-20231229-WA0014

من جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير لوزارة الأوقاف في توعية المواطنين بالعديد من الموضوعات المجتمعية ، فضلا عن تجديد الخطاب الديني و فتح قنوات متعددة للتواصل مع الشباب و تذويدهم بالمهارات الدينية و المعلوماتية التي تساهم في رفع أخلاقيات الشباب و بناء أجيال واعية تسعى لصلاح المجتمع.

من جانبهم ، وجه أئمة المساجد الشكر لوزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد على عقد اللقاءات المثمرة بشكل مستمر و تبادل الآراء فى العديد من الموضوعات المجتمعية وتقديم الدعم المتواصل