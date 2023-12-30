محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة مشروعات التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، وذلك لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد و جهاز تعمير سيناء، بحضور المهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد برئيس الجهاز المركزي للتعمير ، حيث استعرض محافظ بورسعيد و رئيس جهاز تعمير سيناء ٱخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من مشروعات التعاون الجارية بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، فضلا عن استعراض خطة المشروعات المستقبلية بين الجانبين.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع جهاز تعمير سيناء، والذي يدعم خطة التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

لبحث سبل مشروعات التعاون محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز التعمير FB_IMG_1703928156572 FB_IMG_1703928153714 FB_IMG_1703928149456 FB_IMG_1703928147292 FB_IMG_1703928144814 FB_IMG_1703928142789 FB_IMG_1703928140772

ومن جانبه، توجه رئيس جهاز تعمير سيناء بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون في المشروعات المختلفة مع محافظة بورسعيد، مثنيا على الجهود الكبيرة لمحافظ بورسعيد في تطوير وتنمية محافظة بورسعيد، وجعلها واحدة من المدن النموذجية الواعدة.

ومن المقرر ، أن يقوم محافظ بورسعيد و رئيس الجهاز المركزي للتعمير بجولة ميدانية، لتفقد و متابعة مستجدات العمل في عدد من المشروعات بالمحافظة.