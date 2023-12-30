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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة محكمة وإستعدادات مكثفة لاستقبال إحتفالات عيد الميلاد بمناخ بورسعيد

خطة محكمة وإستعدادات
خطة محكمة وإستعدادات مكثفة لاستقبال إحتفالات عيد الميلاد

أعلنت لمياء الجيار رئيس حي المناخ،بمحافظة بورسعيد اليوم السبت،  عن الاستعدادات المكثفة التي يشهدها الحي في ظل المناسبات العديدة التي نمر بها هذه الفترة من العام من استقبال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة  ٢٠٢٤، و عيدالميلاد المجيد، وإستمرار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وعليه رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد للقصوي ، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقالت "الجيار" أنه تم عقد غرفة العمليات الخاصة بالحي لتلقى أى بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين فى نطاق الحى بمحافظة بورسعيد والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فورى، مؤكدة أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى..

وقد وجهت رئيس حي المناخ فى بورسعيد الإدارات المعنية لاسيما الخدمية المتصلة بالعمل الميداني بتكثيف جهودهم المبذولة ، بما يتناسب مع المكانة السياحية لبورسعيد في إطار توجيهات محافظ بورسعيد بظهور الحي فى هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالى والحضارى للمدينة حيث إن رأس السنة الميلادية تعد أحد المواسم السياحية الهامة بالجمهورية .

خطة محكمة وإستعدادات مكثفة لاستقبال إحتفالات عيد الميلاد بمناخ بورسعيد

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وأوضحت أنه تم وضع خطة محكمة شملت تكثيف أعمال رفع الكفاءة بمحيط كنيسة ماري مينا العجايبي والمؤسسات الحيوية والشوارع الرئيسية والميادين والمتنزهات والحدائق والأماكن السياحية في نطاق الحي ، بدءا بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات وتجريف ورفع الرمال والكنس وذلك علي مدار الساعة من خلال ودريات عمل صباحية ومسائية مدعمة بمعدات وسيارات الحي حتي إنتهاء المناسبات.

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كما تشمل تكثيف أعمال متابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات التى تعيق حركة المواطنين أيام الاحتفال بالأماكن المذكورة أعلاه والتواجد الميداني لفرق الاشغالات للتأكد من عدم عودتها مرة أخري ، فضلا عن  ورفع كفاءة المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء وتجهيزها لاستقبال المحتفلين برأس السنة والمعيدين من الاخوة المسيحيين وضيوف محافظة بورسعيد، و تقليم الأشجار الموجودة بالشوارع والميادين العامة والرئيسية .

هذا بالإضافة إلي تكثيف أعمال الكهرباء من صيانة وتأمين وإصلاح الأعطال لاسيما بالأماكن المذكورة،  وعمل فريق الطوارئ والمنشآت الصحية المستمر لشفط وكسح مياه الأمطار والصرف الصحي بنطاق الحي مع التعامل مع أية تقلبات جوية ، فضلا عن تطهير خطوط الصرف وبالوعات الأمطار أولا بأول.
 

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