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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد.. ضخ كميات من البصل بالمجمعات الاستهلاكية وسلاسل المحافظة بـ18 جنيها

البصل بـ ١٨ جنيها
البصل بـ ١٨ جنيها في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ضخ كميات كبيرة من البصل فى الاسواق بسعر 18 جنيها للكيلو تخفيفاً عن كاهل المواطنين بالمجمعات والسلاسل التجارية بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار المحافظة في طرح السلع للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بجانب العمل على تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تكليف محمد عوض وكيل وزارة التموين بالمحافظة على متابعة الالتزام بأسعار البيع المقررة والضرب بيد من حديد على كل من يحاول استغلال مقدرات المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب السلع المدعومة من الدولة  تتخفيفاً عن كاهل المواطنين بجميع أحياء المحافظة و بالمجمعات والسلاسل التجارية  تحت إشراف الرقابة التموينية بالمحافظة .

البصل ب ١٨ جنيه فى بورسعيد

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الجدير بالذكر أن ضخ البصل فى أسواق محافظة بورسعيد بسعر مدعم يأتي استكمال لمبادرة تخفيض الأسعار للزيت و السكر التى دخلت شهرها الثانى من خلال الجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البيع المتحركة أمام الأحياء و المديريات الحكومية . 

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