بورسعيد.. ضخ كميات من البصل بالمجمعات الاستهلاكية وسلاسل المحافظة بـ18 جنيها

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ضخ كميات كبيرة من البصل فى الاسواق بسعر 18 جنيها للكيلو تخفيفاً عن كاهل المواطنين بالمجمعات والسلاسل التجارية بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار المحافظة في طرح السلع للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بجانب العمل على تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تكليف محمد عوض وكيل وزارة التموين بالمحافظة على متابعة الالتزام بأسعار البيع المقررة والضرب بيد من حديد على كل من يحاول استغلال مقدرات المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب السلع المدعومة من الدولة تتخفيفاً عن كاهل المواطنين بجميع أحياء المحافظة و بالمجمعات والسلاسل التجارية تحت إشراف الرقابة التموينية بالمحافظة .

البصل ب ١٨ جنيه فى بورسعيد FB_IMG_1703920102085 FB_IMG_1703920098894 FB_IMG_1703920096840 FB_IMG_1703920094284 FB_IMG_1703920091216 FB_IMG_1703920086847 FB_IMG_1703920084460

الجدير بالذكر أن ضخ البصل فى أسواق محافظة بورسعيد بسعر مدعم يأتي استكمال لمبادرة تخفيض الأسعار للزيت و السكر التى دخلت شهرها الثانى من خلال الجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البيع المتحركة أمام الأحياء و المديريات الحكومية .