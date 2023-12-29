عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يكرِّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي في بورسعيد

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

سلَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد شهادات الجودة والاعتماد لتسعة مساجد بمحافظة بورسعيد حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ) وهي: (مسجد العباسي - مسجد القاصدين - المجمع الإسلامي ببور فؤاد - مسجد عبد الرحمن لطيفي - مسجد السلام - مسجد الشاطئ - مسجد العظيم - مسجد بور فؤاد الكبير - المسجد التوفيقي).

كما كرَّم أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ عبد الله جاد أحمد الإمام - إمام وخطيب الفائز بجائزة التميز الوظيفي بمديرية أوقاف بور سعيد.


والتقى  وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة بورسعيد اليوم الجمعة 29/ 12/ 2023م، بحضور د. شوقي علام مفتي الجمهورية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر سابقًا، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ عماد محمد هيبه مدير شئون الإدارات بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

ترشيحاتنا

رقم ضخم.. كيف ساهمت الإفراجات الجمركية عن البضائع في امتصاص التهاب الأسعار؟

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

انتهاء 96% من مشروعات تطوير ميناء غرب بورسعيد .. انفوجراف

القضاء على الأونروا.. الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج الوكالة الإغاثية من قطاع غزة

مصطفى بكري: الرئيس السيسي حاور العالم لحل القضية الفلسطينية

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوة بخطوة.. طريقة عمل عيش الشاورما السوري

جلسة تصوير جريئة.. أبرز إطلالات ثراء جبيل رفقة خطيبها

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ