وزير الأوقاف يكرِّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي في بورسعيد

سلَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد شهادات الجودة والاعتماد لتسعة مساجد بمحافظة بورسعيد حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ) وهي: (مسجد العباسي - مسجد القاصدين - المجمع الإسلامي ببور فؤاد - مسجد عبد الرحمن لطيفي - مسجد السلام - مسجد الشاطئ - مسجد العظيم - مسجد بور فؤاد الكبير - المسجد التوفيقي).

كما كرَّم أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ عبد الله جاد أحمد الإمام - إمام وخطيب الفائز بجائزة التميز الوظيفي بمديرية أوقاف بور سعيد.



والتقى وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة بورسعيد اليوم الجمعة 29/ 12/ 2023م، بحضور د. شوقي علام مفتي الجمهورية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر سابقًا، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ عماد محمد هيبه مدير شئون الإدارات بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمحافظة.