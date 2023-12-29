عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يرحب بزيارة وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية أرض بورسعيد| صور

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل المفتي ووزير الاوقاف

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية،  بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك للمشاركة في احتفالات بورسعيد بالعيد القومي ولعقد لقاء مع أئمة المحافظة ،  وذلك بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الاسبق والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الاوقاف و القيادات الدينية بالمحافظة .

محافظ بورسعيد يستقبل المفتي ووزير الاوقاف

FB_IMG_1703846239523
FB_IMG_1703846239523
FB_IMG_1703846235224
FB_IMG_1703846235224
FB_IMG_1703846232505
FB_IMG_1703846232505
FB_IMG_1703846230531
FB_IMG_1703846230531
FB_IMG_1703846228505
FB_IMG_1703846228505
FB_IMG_1703846226464
FB_IMG_1703846226464
FB_IMG_1703846224242
FB_IMG_1703846224242
FB_IMG_1703846221958
FB_IMG_1703846221958
FB_IMG_1703846219761
FB_IMG_1703846219761
FB_IMG_1703846217660
FB_IMG_1703846217660
FB_IMG_1703846215546
FB_IMG_1703846215546
FB_IMG_1703846213045
FB_IMG_1703846213045
FB_IMG_1703846211013
FB_IMG_1703846211013
FB_IMG_1703846209026
FB_IMG_1703846209026
FB_IMG_1703846206601
FB_IMG_1703846206601

و رحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية على أرض بورسعيد،  مشيدا بجهود الوزارة في زيادة الوعي والثقافة لدي المواطن وإبراز جهود الدولة من خلال القيادات الدينية والعلمية بالوزارة.

وصول مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف إلى «مسجد الحسين» في بورسعيد لأداء شعائر الجمعة

نائب محافظ بورسعيد: مشروع مجمع الصناعات الثالث يوفر الآف من فرص العمل

يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي- عيد النصر- في الذكرى 67 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، وأدى وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية و محافظ بورسعيد صلاة الجمعة بمسجد الحسين بحي المناخ و الذي نقلت على الهواء مباشرة من خلال التليفزيون المصري

بورسعيد احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي التليفزيون المصري الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المقاومة الشعبية انتصار المقاومة الشعبية جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

موضوعات متعلقة

وصول مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف إلى «مسجد الحسين» في بورسعيد لأداء شعائر الجمعة

نائب محافظ بورسعيد: مشروع مجمع الصناعات الثالث يوفر الآف من فرص العمل

مسجد الحسين ببورسعيد يستقبل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية لأداء صلاة الجمعة

المدرسة الثانوية بنات تحتفل بعيد بورسعيد القومي | شاهد

تصدير صودا كاوية ومادة الايثلين وتفريغ رخام بميناء غرب بورسعيد

وكيل تعليم بورسعيد: تسليم 95% من أجهزة التابلت للطلاب| شاهد

محافظ بورسعيد يشدد على رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار فورا | صور

انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار بأحياء بورسعيد | شاهد

ترشيحاتنا

"الفلاحين": لأول مرة سعر الكيلو من الديك الرومي يتساوى مع العجالي

قوات الاحتلال تعتقل شابا من داخل سيارة إسعاف بعد إصابته برصاصة

مبلغ ضخم.. منة فضالي تكشف تفاصيل تعرضها للنصب في تركيا

مش قادر يحرك رجليه.. لماذا أصيب الموسيقار حلمي بكر بالشلل؟

هآرتس: يجب على إسرائيل غزو لبنان بريا

هل تصح الجمعة بإدراك التشهد مع الإمام؟.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون ملفت.. شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

أعراض نقص الكالسيوم في الجسم| تعرف عليها

برج القوس.. خبيرة أبراج تكشف مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

فيديو

مبقاش قادر يتحرك.. زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ