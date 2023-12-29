الغضبان يرحب بزيارة وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية أرض بورسعيد| صور

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك للمشاركة في احتفالات بورسعيد بالعيد القومي ولعقد لقاء مع أئمة المحافظة ، وذلك بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الاسبق والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الاوقاف و القيادات الدينية بالمحافظة .

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و رحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية على أرض بورسعيد، مشيدا بجهود الوزارة في زيادة الوعي والثقافة لدي المواطن وإبراز جهود الدولة من خلال القيادات الدينية والعلمية بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي- عيد النصر- في الذكرى 67 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، وأدى وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية و محافظ بورسعيد صلاة الجمعة بمسجد الحسين بحي المناخ و الذي نقلت على الهواء مباشرة من خلال التليفزيون المصري