استولى على دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء فسقط في قبضة رقابة بورسعيد التموينية|صور

تمكن رجال رقابة بورسعيد التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة بورسعيد من ضبط سيارة استولى صاحبها على حصة دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق الربح.

كان رجال الرقابة التموينية فى محافظة بورسعيد خلال حملة تفقديــــة للرقــــابة تمكنوا من ضبط سيارة تستولى وتتصرف فى حصة دقيق مُدعم من حصص كانت مقررة للمخابز بالتنسيق مع مباحث التموين ببورسعيد .



جاءت الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بضبط الأسواق ومطاردة المحتكرين والمتلاعبين وأصحاب السوق السوداء.



ضبط دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء ببورسعيد FB_IMG_1703919364123 FB_IMG_1703919361833 FB_IMG_1703919359650 FB_IMG_1703919357421

وعقب ضبط السيارة، تبين أنها مسئولة عن بتوزيع حصص الدقيق المٌدعم على المخابز التموينية فى بورسعيد، وقد قامت بالإستيلاء والتصرف فى كمية تقدر بـ1 طن دقيق استخراج 87.5% بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعهد طبقاً لأحكام القانون من قبل مديرية تموين بورسعيد للعرض على نيابة بورسعيد العامة.

