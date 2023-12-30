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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولى على دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء فسقط في قبضة رقابة بورسعيد التموينية|صور

ضبط دقيق مدعم قبل
ضبط دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء ببورسعيد

تمكن رجال رقابة بورسعيد التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة بورسعيد من ضبط سيارة استولى صاحبها على حصة دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق الربح.

كان رجال الرقابة التموينية فى محافظة بورسعيد خلال حملة تفقديــــة للرقــــابة  تمكنوا من ضبط سيارة تستولى وتتصرف فى حصة دقيق مُدعم من حصص كانت مقررة للمخابز بالتنسيق مع مباحث التموين ببورسعيد .
 

جاءت الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بضبط الأسواق ومطاردة المحتكرين والمتلاعبين وأصحاب السوق السوداء.
 

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء ببورسعيد

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وعقب ضبط السيارة، تبين أنها مسئولة عن  بتوزيع حصص الدقيق المٌدعم على المخابز التموينية فى بورسعيد، وقد قامت بالإستيلاء والتصرف فى كمية تقدر بـ1 طن دقيق استخراج 87.5% بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق.

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تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعهد طبقاً لأحكام القانون من قبل مديرية تموين بورسعيد للعرض على نيابة بورسعيد العامة.  
 

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