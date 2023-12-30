تموين بورسعيد: إجراءات رقابية استباقية لحماية حقوق المستهلكين

واصل جهاز الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد حملاته للضرب بيد من حديد ضد مستولى الدعم ومحتكري السلع للتربح من فارق السعر دون وجه حق.

كانت معلومات وردت الى محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد تفيد استيلاء احد أصحاب الكافتيريات جنوب بورسعيد على كمية من السكر المدعم ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي اطلقتها المحافظة بتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

تم تشكيل حملة مكبرة بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين وقوة سرية تابعه له .



وبمداهمة الكافتيريا تم ضبط صاحبها بمنطقة جنوب بورسعيد بعد أن تبين قيامه بتجميع والاستيلاء على كميات كبيرة داخل المخزن التابع له من السكر المدعم بالمبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين لإيصال السلع الاستراتيجية إليهم بأسعار تنافسية .

وبمواجهة صاحب الكافيه تبين استخدام السكر المضبوط لأغراض العمل بالكافية لتحقيق أرباح غير مشروعة من فارق السعر دون وجه حق.



تم التحفظ على كمية المضبوطة من السكر المُدعم وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون 163 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون 109 لسنة 1980- وإخطار نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .



وشدد عوض أن مديرية التموين بمحافظة بورسعيد لن تدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بالاستيلاء أو حجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.



وأشار مدير تموين بورسعيد إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والضرب بيد من حديد ضد المخالفين .

