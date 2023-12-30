محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقدان أعمال إنشاء طريق بوسعيد المنزلة|صور

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم السبت، سير العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كم و عرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، والذي يجرى تنفيذه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء (منطقة تعمير بورسعيد).

رافقهما خلالها اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس، رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

واطلع محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، على نسب الأعمال الجارية حتى الآن في المشروع، حيث وجه رئيس المركزي للتعمير بالإسراع في معدلات الأعمال، وسرعة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

طريق شادر عزام جنوب بورسعيد IMG-20231230-WA0011 IMG-20231230-WA0012 IMG-20231230-WA0009 IMG-20231230-WA0010 IMG-20231230-WA0005 IMG-20231230-WA0007 IMG-20231230-WA0008 IMG-20231230-WA0003 IMG-20231230-WA0004 IMG-20231230-WA0006

وأكد محافظ بورسعيد أن المشروع يأتي في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير طريق بوسعيد المنزلة، لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق، ولتيسير حركة مرور السيارات والمشاة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال إنشاء وتطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالطريق.

كما جرى تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن طريق بورسعيد المطرية يأتي لمنع سير عربات النقل الثقيل والحد من الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين.

جدير بالذكر أن العمل يتواصل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كم وعرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء (منطقة تعمير بورسعيد).