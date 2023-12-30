محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء يتفقدان سوق الهنا الحضاري.. صور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية سير ومعدلات العمل في تطوير منطقة خديجة أ و ب بحي الضواحي، والتي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية في الأحياء الاكثر كثافة سكانية، ورافقهما خلال الجولة اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد، وسمر موافي رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء يتفقدان سوق « الهنا» الحضاري الجديد بمنطقة IMG-20231230-WA0129 IMG-20231230-WA0118 IMG-20231230-WA0116 IMG-20231230-WA0120 IMG-20231230-WA0122 IMG-20231230-WA0117 IMG-20231230-WA0121 IMG-20231230-WA0123 IMG-20231230-WA0127 IMG-20231230-WA0126

وخلال الجولة، استمع محافظ بورسعيد ورئيس المركزي للتعمير إلى الأعمال التي تم إنجازها حتى الٱن في تطوير منطقة خديجة بالكامل، و أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء شبكة صرف صحي جديدة بمنطقة خديجة، فضلا عن تركيب الوصلات المنزلية، و حل مشكلات الصرف والتي استمرت لمدة طويلة، ويجرى حاليا أعمال رصف و رفع كفاءة الشوارع الداخلية ، وذلك بما يحقق افضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على تكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير و وضع طبقة الأسلفت بالشوارع الداخلية بمنطقة خديجة ، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة ، والتي تشمل رفع كفاءة الصرف الصحي، و رصف الشوارع الداخلية، وزيادة المسطحات الخضراء، وزيادة معدلات الاضاءة، موجها الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، أكد محافظ بورسعيد على رئيس حي الضواحي، سرعة إزالة كافة الاشغالات والتعديات التي تعيق حرم الطريق، والحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير

كما تفقد محافظ بورسعيد و رئيس المركزي للتعمير سوق «الهنا» الحضاري الجديد بمنطقة خديجة، وأعلن المحافظ عن الانتهاء من أعمال إنشاء سوق "الهنا " الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي ، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة ، و ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

وأشار محافظ بورسعيد، الي ان السوق يأتي لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق ، بالإضافة إلي مواصلة تطوير منطقة خديجة ا و ب، ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير خديجة بالكامل وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.