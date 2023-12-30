عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصرف لافت من إمام مسجد الحسين ببورسعيد لتعليم الأطفال الرفق بالحيوان |صور

مساجد مناخ بورسعيد
مساجد مناخ بورسعيد غير. الحيوانات ضيفة بدرس علم فى مسجد الحس

حرص امام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، خلال أحد دروس العلم  التى يلقيها ويعلمها للاطفال أن يكون الدرس مرتبط بحالة ملموسة ليترسخ فى أذهان الأطفال. 

مساجد مناخ بورسعيد غير. الحيوانات ضيفة بدرس علم فى مسجد الحسين

FB_IMG_1703957018836
FB_IMG_1703957018836
FB_IMG_1703957016508
FB_IMG_1703957016508
FB_IMG_1703957011652
FB_IMG_1703957011652
FB_IMG_1703957009368
FB_IMG_1703957009368
FB_IMG_1703957014175
FB_IMG_1703957014175

ووضع إمام مسجد الحسين فى بورسعيد هرة صغيرة على قدمه أثناء إعطاء الأطفال رواد المسجد درس عن الإحسان إلى الحيوان مما دفع الأطفال للالتفاف حول الشيخ خلال إلقاء الدرس .

نظرا لأهمية شارع عزمي.. محافظ بورسعيد يطالب بسرعة إنهاء أعمال التطوير| صور

محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء يتفقدان سوق الهنا الحضاري.. صور

جاءت رسالة إمام المسجد للأطفال أبناء بورسعيد لتكون بشكل عملي عندما دخلت هرة صغيرة من باب المسجد فتركها الإمام حتى وصلت إلى مكان الدرس وحملها ليكمل حديثه عن الإحسان إلى الحيوان مداعب القطة أثناء حديثه فى دلالة إلى أهمية الرفق بالحيوان و الإحسان اليه .

الجدير بالذكر أن القنوات المصرية نقلت شعائر صلاة الجمعة الأخيرة فى عام ٢٠٢٣ من مسجد الحسين بحى المناخ فى محافظة بورسعيد بحضور وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية وتنازلت خطبة الجمعة التى حددتها وزارة الأوقاف وعممتها على سائر مساجد مصر عن  “جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام”، مكلفة الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأدائها فى بورسعيد 

بورسعيد الإحسان إلى الحيوان الديار المصرية القنوات المصرية جريمة الاعتداء على المال العام صلاة الجمعة الأخيرة محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مفتي الديار المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

موضوعات متعلقة

نظرا لأهمية شارع عزمي.. محافظ بورسعيد يطالب بسرعة إنهاء أعمال التطوير| صور

محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء يتفقدان سوق الهنا الحضاري.. صور

محافظ بورسعيد ورئيس المركزي للتعمير يتفقدان مشروع إنشاء ورصف وإنارة شارع الحراسات|صور

محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقدان أعمال إنشاء طريق بوسعيد المنزلة|صور

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة مشروعات التعاون

تموين بورسعيد: إجراءات رقابية استباقية لحماية حقوق المستهلكين

خطة محكمة وإستعدادات مكثفة لاستقبال إحتفالات عيد الميلاد بمناخ بورسعيد

بورسعيد.. ضخ كميات من البصل بالمجمعات الاستهلاكية وسلاسل المحافظة بـ18 جنيها

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: ما يحدث في غزة ليس صراعا دينيا والدين منه براء

نتنياهو يهدد حزب الله اللبناني باندلاع معارك لم يرى مثلها من قبل

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق

نتنياهو يزعم: القضاء على 8000 مقاتل في حماس.. والحرب ستستمر لعدة أشهر

دعاء نهاية العام ورأس السنة.. أفضل 310 أدعية مستجابة وهذه الصلاة تمحو ذنوبك

إعفاء من الضريبة الجمركية .. مزايا لـ ذوى الإعاقة بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ