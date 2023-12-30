تصرف لافت من إمام مسجد الحسين ببورسعيد لتعليم الأطفال الرفق بالحيوان |صور

حرص امام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، خلال أحد دروس العلم التى يلقيها ويعلمها للاطفال أن يكون الدرس مرتبط بحالة ملموسة ليترسخ فى أذهان الأطفال.

مساجد مناخ بورسعيد غير. الحيوانات ضيفة بدرس علم فى مسجد الحسين FB_IMG_1703957018836 FB_IMG_1703957016508 FB_IMG_1703957011652 FB_IMG_1703957009368 FB_IMG_1703957014175

ووضع إمام مسجد الحسين فى بورسعيد هرة صغيرة على قدمه أثناء إعطاء الأطفال رواد المسجد درس عن الإحسان إلى الحيوان مما دفع الأطفال للالتفاف حول الشيخ خلال إلقاء الدرس .

جاءت رسالة إمام المسجد للأطفال أبناء بورسعيد لتكون بشكل عملي عندما دخلت هرة صغيرة من باب المسجد فتركها الإمام حتى وصلت إلى مكان الدرس وحملها ليكمل حديثه عن الإحسان إلى الحيوان مداعب القطة أثناء حديثه فى دلالة إلى أهمية الرفق بالحيوان و الإحسان اليه .

الجدير بالذكر أن القنوات المصرية نقلت شعائر صلاة الجمعة الأخيرة فى عام ٢٠٢٣ من مسجد الحسين بحى المناخ فى محافظة بورسعيد بحضور وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية وتنازلت خطبة الجمعة التى حددتها وزارة الأوقاف وعممتها على سائر مساجد مصر عن “جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام”، مكلفة الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأدائها فى بورسعيد