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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة العام الميلادي الجديد.. الغضبان: بورسعيد أرض الإنجازات والانتصارات فى الماضي والحاضر

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

هنأ اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم ، الشعب المصري عامة وأهل محافظة بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد،  أعاده الله على مصر و شعبها بالخير والتقدم والازدهار.

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وأوضح" اللواء عادل الغضبان " أن بورسعيد دائمٱ تعد أرض الإنجازات والانتصارات فى الماضي والحاضر،  مشيرا أن المشروعات القومية التى حققتها بورسعيد مؤخرا تضاف لسجل الإنجازات التاريخية لمحافظة بورسعيد،  والتى شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية،  وحققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة،  بسواعد أبناءها المخلصيبن.

وتمنى محافظ بورسعيد، لمصر و شعبها وأبناء بورسعيد مزيد من الرخاء والتنمية،  واستكمال مسيرة الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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