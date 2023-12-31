يضم «الفنار الراقص» و«القلب الملتوي».. الغضبان يتفقد ميدان «التعمير» بمدخل بورسعيد الجنوبي|شاهد

استكمالا لجولتهما الموسعة بمحافظة بورسعيد، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، ميدان « التعمير» بمدخل بورسعيد الجنوبي من ناحية محور 30 يونيو، حيث رافقهما خلال الجولة اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

وتصميم الميدان يضم 3 فصول، الأول: "الفنار الراقص" المستوحى من منارة بورسعيد القديمة، وهى أول منارة خرسانية فى العالم، حيث جرى تصميم القشرة الرمادية الملتوية كبناء مثمن الأضلاع يقل كلما صعدنا إلى الأعلى كمحاكاة للمنارة القديمة، ثم فككت الشكل تأثرًا بحركات أمواج البحر ورقصة الفولكلور السمسمية التى تشتهر بها بورسعيد.

محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقدان ميدان « التعمير» IMG-20231231-WA0004 IMG-20231231-WA0000 IMG-20231231-WA0002 IMG-20231231-WA0005 IMG-20231231-WA0003 IMG-20231231-WA0001



و الفصل الثانى هو "القلب الملتوي" المستوحى من المسار التاريخى للمدينة، حيث يبدأ بشكل مستقيم وتصاعدى يمثل مدينة "بيلوز" القديمة، والمعروفة بقوتها وازدهارها، بعد ذلك يحدث التحول فى تاريخ المدينة عندما جرى تدميرها لوقف الهجمات على مصر من الشرق

و فى أعلى القلب الخشبى يوجد 4 ساعات تمثل الزمن الذى يعد الشاهد الأساسى على تاريخ بورسعيد، بينما الفصل الثالث وهو: "الأرض" يعبر عن الفراغ المحيط وهو عبارة عن أسطوانات من 3 مستويات مغطاة بحجر أصفر يرمز إلى الرمال الصفراء لساحل المدينة، ويتخلل الفراغ المفتوح 3 نوافير مائية تمثل مصادر المياه الثلاثة المحيطة بالمدينة، كما جرى تصميم الكراسى الموجودة فى الفراغ على شكل موجات مستوحاة من أمواج البحر.

وأشاد « رئيس الجهاز المركزي للتعمير» بمستوى تصميم ميدان التعمير، مشيرا إلى أنه يعبر عن شكل وروح وتاريخ المدينة الباسلة ، موجهًا الشكر لكل شخص ساهم فى إتمام المشروع.