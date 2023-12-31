إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط| تفاصيل

الأحد 31/ديسمبر/2023 - 04:32 م 12/31/2023 4:32:37 PM

شهد طريق بورسعيد دمياط السريع بحدود محافظة بورسعيد الإدارية حادث انقلاب ميكروباص نتح عنه اصابة ٣ بينهم حالة غير مستقرة .

كانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بمحافظة بورسعيد تلقت بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السريع امام قرية الديبة غرب بورسعيد

تم الدفع بوحدات الإدارة العامة بمرور بورسعيد وسيارات هيئة الإسعاف الى موقع البلاغ ليتبين اصابة ٣ مواطنين.

تم نقل المصابين الى مستشفي السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد وتبين انهم محمد عبدالمقصود عبدالصمد ٣٣ سنة ويعانى اشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم.

كما تبين أن المصاب الثانى ابراهيم يحيي ابراهيم ٣٤ سنة مصاب بجرح قطعي بالانف وكدمات وسحجات بالجسم.

وتبين أن الثالث يدعى جهاد جاد جاد ٢٦ سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني اليسرىواشتباه نزيف بالمخ والحالة غير مستقرة.

كلف ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور بالتحرى عن أسباب الحادث وملابساته والعرض على نيابة بورسعيد العامة.