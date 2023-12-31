مجهول الهوية.. إصابة شخص بحادث ارتطام دراجة بخارية بميكروباص فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد حادث والسنة الميلادية تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب الرعونة فى القيادة ادت الى اصابة مواطن باصابات بالغة نقل على اثرها الى المستشفي.

كان اهالى حى الشرق بمحافظة بورسعيد هرعوا على صوت ارتطام شديد وصراخ بتقاطع شارع أحمد ماهر وصلاح سالم أمام وحدة إسعاف بورسعيد

وتبين أن سبب الحادث اصطدام ميكروباص بدراجة بخارية يستقلها شاب أصيب إصابات بالغة حاول اهالى بورسعيد المارين إنقاذه .

تم نقل المصاب الى مستشفي السلام التابعة بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد



هذا ولم يتم التوصل الى هوية المصاب الذي تبين من الكشف الظاهرى اصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية بالرقبة والحالة العامة غير مستقرة

تم تكليف فريق بحث بقسم شرطة الشرق موقع الحادث للتحرى عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على نيابة بورسعيد العامة