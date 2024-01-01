محافظ بورسعيد يؤكد أهمية الغرفة التجارية: تمس قطاعا كبيرا من المواطنين

أكد محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، أهمية دور الغرفة التجارية ومجلس إدارتها في الإشراف على العديد من الملفات المهمة التي تمس قطاع كبير من مواطني بورسعيد.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد محمد سعدة، بديوان عام المحافظة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.



ورحب المحافظ، خلال اللقاء، برئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، مقدما التهنئة له ولأعضاء الغرفة التجارية، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد علينا الأعياد بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.



من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر للمحافظ، على التعاون المثمر والدعم المستمر، مشيدًا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا في مختلف القطاعات، والتي جعلت المحافظة قاطرة التنمية لمصر بأكملها.