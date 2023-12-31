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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقباط بورسعيد يؤدون صلوات قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد بكنائس بورسعيد

أدى أقباط محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، صلوات قداس رأس السنة الميلادية وذلك بجميع كنائس المحافظة، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوى بميدان المنشية بالمحافظة والتي شهدت إقبالا من أقباط بورسعيد وذلك ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة.

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وترأس إقامة الصلاة كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد وهم القمص بولا سعد كاهن الكنيسة، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمى كهنة الكنيسة بجانب حضور العديد من رعية الكنيسة.

قداس عيد الميلاد بكنائس بورسعيد

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وحرص الأطفال على ارتداء الزي ذي اللون الأحمر والاخضر والأبيض  ، وهى الألوان المستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا  في الكنيسة بمحافظة بورسعيد وذلك في أجواء من السعادة بحلول العام الجديد.

وأقامت الكنيسة الصلوات و الطقوس الدينية والتسابيح الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلوات قداس رأس السنة الجديدة والذى بدأ عند منتصف الليل والذي توجه فيه الجميع بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم  على وطننا الغالي مصر، وأن يسدد الله خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخير دوما وأن يسنده الله ويكون عونا له لخدمة الوطن.

وعلى الجانب الآخر شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس  للتأكد من هوية المواطنين قبل وأثناء القداس وحتى الانتهاء من الصلوات تماما.

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