أقباط بورسعيد يؤدون صلوات قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي

أدى أقباط محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، صلوات قداس رأس السنة الميلادية وذلك بجميع كنائس المحافظة، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوى بميدان المنشية بالمحافظة والتي شهدت إقبالا من أقباط بورسعيد وذلك ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة.

وترأس إقامة الصلاة كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد وهم القمص بولا سعد كاهن الكنيسة، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمى كهنة الكنيسة بجانب حضور العديد من رعية الكنيسة.

قداس عيد الميلاد بكنائس بورسعيد IMG-20231231-WA0024 IMG-20231231-WA0023 IMG-20231231-WA0016 IMG-20231231-WA0021 IMG-20231231-WA0022 IMG-20231231-WA0013 IMG-20231231-WA0014 IMG-20231231-WA0018 IMG-20231231-WA0015 IMG-20231231-WA0019 IMG-20231231-WA0020 IMG-20231231-WA0008 IMG-20231231-WA0009 IMG-20231231-WA0010 IMG-20231231-WA0011

وحرص الأطفال على ارتداء الزي ذي اللون الأحمر والاخضر والأبيض ، وهى الألوان المستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا في الكنيسة بمحافظة بورسعيد وذلك في أجواء من السعادة بحلول العام الجديد.

وأقامت الكنيسة الصلوات و الطقوس الدينية والتسابيح الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلوات قداس رأس السنة الجديدة والذى بدأ عند منتصف الليل والذي توجه فيه الجميع بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم على وطننا الغالي مصر، وأن يسدد الله خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخير دوما وأن يسنده الله ويكون عونا له لخدمة الوطن.

وعلى الجانب الآخر شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس للتأكد من هوية المواطنين قبل وأثناء القداس وحتى الانتهاء من الصلوات تماما.