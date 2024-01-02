لقرب رمضان.. محافظ بورسعيد: توزيع 30 ألف كرتونة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، اجتماعا ، لبحث استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المبارك ، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي ، والاستاذ محمد سعده رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بتوزيع ثلاثين ألف كرتونة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا و محدودي الدخل ، وللعاملين بالديوان العام والمديريات والاحياء بمحافظة بورسعيد ، كما استعرض محافظ بورسعيد السلع الغذائية الرمضانية والاصناف التي تحتوي عليها الكرتونة ،مشيرا إلى ان كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، كما أنه تم اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها .

توزيع ٣٠ ألف كرتونة مواد غذائية فى بورسعيد IMG-20240102-WA0006 IMG-20240102-WA0003 IMG-20240102-WA0004 IMG-20240102-WA0002 IMG-20240102-WA0001

و أكد محافظ بورسعيد ان سيتم بدء توزيع 15الف كرتونه اعتبارا من 10 فبراير علي الأسر الأكثر احتياجا ،وسيتم توزيع 15الف آخري اعتبارا من 25 فبراير للعاملين بالديوان العام ،والمديريات والاحياء ، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات الأسر من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

و وجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار السلع الغذائية التي تحتويها الكرتونة ، وتحديد الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بالمحافظة ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك