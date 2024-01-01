وكيل تعليم بورسعيد تهنئ أقباط المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، وفد تعليم بورسعيد، لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها وأقباط المحافظة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر مطرانية بورسعيد.
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل تعليم بورسعيد على أن روح المحبة والتماسك والترابط تجمع بين نسيج الشعب المصري وتجسد التسامح بين الأديان لتؤكد على أن المصريين مزيج واحد وشركاء في بنيان واحد وستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب فى مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، شاكرة حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.
من جانبه رحب الأنبا تادرس، مطران بورسعيد بالحضور معربا عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدا بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين شركاء الوطن الواحد والترابط بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة.