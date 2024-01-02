ماذا حدث في برج العرب؟.. التفاصيل الكاملة لأحداث مباراة المصري والإسماعيلي| فيديو

شهدت مباراة المصري و الإسماعيلي التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، أحداث شغب بين جماهير الفريقين نتج عنها تلفيات بمدرج جماهير الإسماعيلي بستاد برج العرب غربي الإسكندرية.

شهود عيان يروون تفاصيل أحداث الشغب

وقال شهود عيان من داخل الاستاد في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الأحداث بدأت عندما قام جمهور المصري بقلب علم الاسماعيلي، وهو في عرب الكرة استهزاء بالمنافس، فرد عليهم جمهور الاسماعيلي بالسباب.

وأضافوا أن جمهور المصري ذهب إلى مكان تواجد جمهور الاسماعيلي وبدأت المشاجرة وأحداث الشغب الذي نتج عنه تلفيات في مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهد اللقاء أحداث مؤسفة بسبب خناقات وتكسير فى ستاد برج العرب بين جماهير المصرى والاسماعيلى في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الدوري.

وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.

أحمد دياب: لا عودة للوراء وما حدث لا يعبر عن جماهير الناديين

وأعرب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن المشهد الذي ظهر في لقاء الإسماعيلي والمصري لا يليق مطلقا، مؤكدا بأنه لا عودة للوراء مهما حدث، وأن ملف عودة الجماهير بشكل تدريجي يحظى بدعم كبير، وهناك خطوات جيدة في هذا الملف خلال المرحلة القادمة.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية إن "القلة التي حضرت وارتكبت أحداث شغب لا يعبروا عن جماهير الناديين، وسيتم فرض عقوبات شديدة ضدهم على قدر ما فعلوه، ولست متخيل أنهم سافروا خلف أنديتهم لبرج العرب، ويرتكبون تلك الأفعال".

وأضاف: "لا أعرف سر ما فعله هؤلاء القلة من جماهير الناديين، فهم من المفترض أنهم ذهبوا في رحلة طويلة للاستمتاع وتشجيع أنديتهم، ولا أعرف سبب ما قاموا به حتى الآن، وجمهور الكرة المصرية هو أساس التشجيع، وهؤلاء لا يعبرون مطلقًا عن جماهير الناديين، وأثق في كل الأجهزة المعنية، وسنعاقب المخطئ ولا عودة للوراء".

وتابع دياب: "أناشد كل مجالس إدارات الأندية وجماهير الكرة المصرية والإعلام الرياضي، بضرورة عمل توعية مستمرة للجماهير لعدم تكرار تلك الأحداث، وكرة القدم اصبحت صناعة كبيرة، ونسعى لتطويرها، والجمهور عنصر من عناصر اللعبة، والداعم الأساسي والمحرك للكرة".

نائب رئيس النادي المصري يشكر الجهات الأمنية

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري أن المجلس نجح فى اقناع باقي الجماهير فى العودة الي بورسعيد بعد تجمعهم مطالبين بالافراج عن زملائهم قبل المغادرة من قبل أجهزة أمن الإسكندرية وأضاف نائب رئيس المصري أنه تعهد وزملاؤه أعضاء المجلس بسداد قيمة أي تلفيات نتجت عن المشكلة التى دارت بين مشجعي الفريقين إلى إدارة استاد برج العرب.

وشدد نائب رئيس المصري توجهه برفقة الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى و اللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة و محمد موسي عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول لكرة القدم إلى مديرية أمن الإسكندرية فى محاولة لإنهاء الأزمة والوساطة لإخلاء سبيل المضبوطين فى الأحداث.

وأشاد نائب رئيس المصري بالقيادات الأمنية فى مديرية أمن الإسكندرية و قيادات استاد برج العرب لحكمتهم الشديدة فى التعامل مع الموقف بكل جوانبه.