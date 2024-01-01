محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بإزالة البناء المخالف

كلف محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، رؤساء الأحياء بالتصدي لظاهرة البناء المخالف وإزالته في المهد وفرض النظام وسيادة القانون.



ونفذ حي أول المنتزة حملة تم خلالها فك شدة خشبية وإزالة بناء بدون ترخيص بعزبة "500" بالظهير الريفي للحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وقام حي ثان المنتزة بإزالة بناء مخالف بمنطقة "الاصلاح"، والتحفظ على مواد ومعدات البناء.



وشن حي الجمرك حملة تم خلالها إزالة بناء مخالف بمناطق "شارع المغاربة والمنشية وشارع السيد محمد كريم"، والتحفظ على مواد البناء المستخدمة.



وفي سياق متصل، قام حي أول العامرية بإغلاق وتشميع عدد 6 ورش غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما تم التحفظ على عدد 18 حالة إشغال متنوعة و3 مركبات صغيرة للسير عكس الاتجاه.