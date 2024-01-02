للعرض على النيابة.. حجز 5 مشجعين للنادي المصري بسبب أحداث الشغب| شاهد

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسكندرية منذ قليل الإجراءات القانونية لحجز مشجعي النادي المصري المضبوطين فى احداث شغب ستاد برج العرب خلال مباراة فريق المصري مع الإسماعيلي.



وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري عرض المشجعين ال ٥ صباح باكر على النيابة العامة لاتخاذ قرارها تجاههم فيما نسب إليهم من أعمال خلال المباراة باستاد برج العرب.

وأوضح عبد القادر أن النادى المصري كلف مستشاره القانوني بالحضور مع المشجعين ال ٥ أمام النيابة العامة صباح باكر لانهاء اي إجراءات تتخذها النيابة العامة بشأنهم

وأضاف عبد القادر أن الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري وياسر يحيي عضوا المجلس حرصا على البقاء فى الاسكندرية لحين إنهاء إجراءات عرض المضبوطين على النيابة العامة واخلاء سبيلهم والعودة الي بورسعيد .



وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري أن المجلس نجح فى اقناع باقي الجماهير فى العودة الي بورسعيد بعد تجمعهم مطالبين بالافراج عن زملائهم قبل المغادرة من قبل أجهزة أمن الاسكندرية

وأضاف نائب رئيس المصري انه تعهد وزملائه أعضاء المجلس بسداد قيمة اي تلفيات نتجت عن المشكلة التى دارت بين مشجعي الفريقين إلى إدارة استاد برج العرب

وشدد نائب رئيس المصري توجهه برفقة الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى و اللواء ياسر سالم وياسر يحيي عضوامجلس الإدارة بالإضافة الى محمد موسي عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول لكرة القدم إلى مديرية أمن الاسكندرية فى محاولة لانهاء الأزمة والوساطة لإخلاء سبيل المضبوطين فى الأحداث

وأشاد نائب رئيس المصري بالقيادات الأمنية فى مديرية أمن الاسكندرية و قيادات استاد برج العرب لحكمتهم الشديدة فى التعامل مع الموقف بكل جوانبه



يذكر ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية القت القبض على ٥ من مشجعي النادى المصري باستاد برج العرب خلال أحداث الشغب التى شهدتها مباراة المصري و الاسماعيلي والتى انتهت بتعادل الفريقين .

الجدير بالذكر أن مباراة المصري و الاسماعيلي التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين شهدت أحداث شغب بين جماهير الفريقين نتج عنها تلفيات بمدرج جماهير الاسماعيلي .