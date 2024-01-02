ضبط 5 مشجعين للنادي المصري على خلفية أحداث مباراة الإسماعيلي.. فيديو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على ٥ من مشجعي النادي المصري بإستاد برج العرب خلال أحداث الشغب التي شهدتها مباراة المصري و الإسماعيلي والتى انتهت بتعادل الفريقين .

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري أن المجلس نجح فى اقناع باقي الجماهير فى العودة الي بورسعيد بعد تجمعهم مطالبين بالافراج عن زملائهم قبل المغادرة من قبل أجهزة أمن الإسكندرية

وأضاف نائب رئيس المصري أنه تعهد وزملاؤه أعضاء المجلس بسداد قيمة أي تلفيات نتجت عن المشكلة التى دارت بين مشجعي الفريقين إلى إدارة استاد برج العرب.

وشدد نائب رئيس المصري توجهه برفقة الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى و اللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة و محمد موسي عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول لكرة القدم إلى مديرية أمن الإسكندرية فى محاولة لإنهاء الأزمة والوساطة لإخلاء سبيل المضبوطين فى الأحداث

وأشاد نائب رئيس المصري بالقيادات الأمنية فى مديرية أمن الإسكندرية و قيادات استاد برج العرب لحكمتهم الشديدة فى التعامل مع الموقف بكل جوانبه.

الجدير بالذكر أن مباراة المصري و الإسماعيلي التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين شهدت أحداث شغب بين جماهير الفريقين نتج عنها تلفيات بمدرج جماهير الإسماعيلي .