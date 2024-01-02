شغب الملاعب يعود.. اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي.. تلفيات برج العرب تتخطى الـ 104 آلاف جنيه.. ضبط 5 مشجعين.. والنيابة تخلى سبيلهم

شهدت مباراة المصري و الإسماعيلي التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، أحداث شغب بين جماهير الفريقين نتج عنها تلفيات بمدرج جماهير الإسماعيلي بستاد برج العرب غربي الإسكندرية.

شهود عيان يروون تفاصيل أحداث الشغب

وقال شهود عيان من داخل الاستاد في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الأحداث بدأت عندما قام جمهور الإسماعيلي بقلب علم المصري، وهو في عرب الكرة استهزاء بالمنافس، فرد عليهم جمهور المصري بالسباب.

وأضافوا أن جمهور المصري ذهب إلى مكان تواجد جمهور الاسماعيلي وبدأت المشاجرة وأحداث الشغب الذي نتج عنه تلفيات في مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهد اللقاء أحداث مؤسفة بسبب خناقات وتكسير فى ستاد برج العرب بين جماهير المصرى والاسماعيلى في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الدوري..وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.

رابطة الأندية: لا عودة للوراء وما حدث لا يعبر عن الجماهير

وأعرب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن المشهد الذي ظهر في لقاء الإسماعيلي والمصري لا يليق مطلقا، مؤكدا بأنه لا عودة للوراء مهما حدث، وأن ملف عودة الجماهير بشكل تدريجي يحظى بدعم كبير، وهناك خطوات جيدة في هذا الملف خلال المرحلة القادمة.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية إن "القلة التي حضرت وارتكبت أحداث شغب لا يعبروا عن جماهير الناديين، وسيتم فرض عقوبات شديدة ضدهم على قدر ما فعلوه، ولست متخيل أنهم سافروا خلف أنديتهم لبرج العرب، ويرتكبون تلك الأفعال".

وأضاف: "لا أعرف سر ما فعله هؤلاء القلة من جماهير الناديين، فهم من المفترض أنهم ذهبوا في رحلة طويلة للاستمتاع وتشجيع أنديتهم، ولا أعرف سبب ما قاموا به حتى الآن، وجمهور الكرة المصرية هو أساس التشجيع، وهؤلاء لا يعبرون مطلقًا عن جماهير الناديين، وأثق في كل الأجهزة المعنية، وسنعاقب المخطئ ولا عودة للوراء".

وتابع دياب: "أناشد كل مجالس إدارات الأندية وجماهير الكرة المصرية والإعلام الرياضي، بضرورة عمل توعية مستمرة للجماهير لعدم تكرار تلك الأحداث، وكرة القدم اصبحت صناعة كبيرة، ونسعى لتطويرها، والجمهور عنصر من عناصر اللعبة، والداعم الأساسي والمحرك للكرة".

نائب رئيس النادي المصري يشكر الجهات الأمنية

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري أن المجلس نجح فى اقناع باقي الجماهير فى العودة الي بورسعيد بعد تجمعهم مطالبين بالافراج عن زملائهم قبل المغادرة من قبل أجهزة أمن الإسكندرية وأضاف نائب رئيس المصري أنه تعهد وزملاؤه أعضاء المجلس بسداد قيمة أي تلفيات نتجت عن المشكلة التى دارت بين مشجعي الفريقين إلى إدارة استاد برج العرب.

وشدد نائب رئيس المصري توجهه برفقة الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى و اللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة و محمد موسي عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول لكرة القدم إلى مديرية أمن الإسكندرية فى محاولة لإنهاء الأزمة والوساطة لإخلاء سبيل المضبوطين فى الأحداث.

وأشاد نائب رئيس المصري بالقيادات الأمنية فى مديرية أمن الإسكندرية و قيادات استاد برج العرب لحكمتهم الشديدة فى التعامل مع الموقف بكل جوانبه.

كواليس غريبة للاشتباكات بمباراة الإسماعيلي

كشف الدكتور محمد جمال، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن العلاقة القوية التي تربط الدراويش بالنادي المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى قوة الترابط بين الناديين.، وقال محمد جمال في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": " لم أكن متواجدًا في برج العرب، ولكن الأحداث بسيطة وسيتم حلها، نحن أخوة وبلد واحدة".

وتابع: "التوتر بين الجماهير شئ عادي والعلاقة بيننا جيدة ولا تحتاج إلى أي كلام، فنحن أخوة والعلاقة بيننا أكبر مما حدث بكثير، ولن يؤثر ذلك على العلاقة العريقة بين الناديين"، وأتم: "نتعامل مع إدارة المصري بمنتهى الرقي ولن نتأثر بأي شئ، وسنتجاوز هذه الأمور أي كان المسؤولين، ولا نتطرق للأحداث الفردية لأن هناك قيادات قادرة على احتواء الموقف".

وذكر: "المشكلة انتهت، والجماهير خرجت بسلام وفي طريقهم للعودة، وسلامتهم هي الأهم"، واختتم: "الجميع في حالة جيدة، والأمر سينتهي بشكل أفضل ومراقب المباراة هو من سيحدد العقوبات".

القبض على ٥ من مشجعي النادي المصري

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على ٥ من مشجعي النادي المصري بإستاد برج العرب خلال أحداث الشغب التي شهدتها مباراة المصري و الإسماعيلي، وانهت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية لحجز المشجعين لحين العرض على النيابة.

ومثل ٥ مشجعين للنادى المصري أمام النيابة العامة فى الاسكندرية يرافقهم المستشار القانوني للنادى و الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى وياسر يحيي عضو مجلس الإدارة ، و دفاع المستشار القانوني فيما نسب إليهم من أحداث شغب خلال مباراة فريق النادى المصري المنتمين اليه والنادى الاسماعيلي وقررت النيابة العامة بالإسكندرية ، إخلاء سبيل المشجعين الـ5 للنادى المصري بضمان محل إقامة .

التلفيات باستاد برج العربى تصل ١٠٤ الف

وحصلت صدى البلد على صورة ضوئية من حصر التلفيات باستاد برج العرب بالإسكندرية بسبب أحداث الشغب التى دارت بين جماهير المصري و الاسماعيلي على خلفية مباراة الفريقين معا امس والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

وبلغ إجمالي قيمة التلفيات المرسلة من إدارة ستاد برج العرب لمجلس إدارة النادى المصري ١٠٤ الف و ١٠ جنيهات.

وتضمن بيان حصر التلفيات المرسل للنادى المصري تحطيم ٢٩٠ كرسى بقيمة ٨٧ ألف جنيه و ١٥ شاسيه كرسي ب ١٥ الف جنيه و ٢٠ حنفية ب ١٥٠٠ جنيه و ٨ محابس ب ٦٠٠ جنيه

من جانبه أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري و المتحدث الرسمى للنادى، حرص المجلس على سداد قيمة التلفيات التى نتجت عن اشتباكات جماهير المصري و الاسماعيلي مساء امس باستاد برج العرب على خلفية المباراة التى أقيمت بينهم فى الدورى العام وانتهت بتعادل الفريقين .

وقال رجب عبد القادر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن النادى المصري تلقي تقريرا رسميا بقيمة التلفيات التى قدرتها إدارة ستاد برج العرب بقيمة ١٠٤ الف لاحداث مباراة المصري و الاسماعيلي بالإضافة إلى 90 الف قيمة تلفيات مباراة المصري و الزمالك.

وأوضح نائب رئيس النادى المصري أن المجلس فى طريقه لسداد قيمة التلفيات لاتخاذ إدارة الاستاد إجراءاتها وحتى يتم افساح المجال لإخلاء سبيل المشجعين ال ٥ الذى تم ضبطهم على خلفية الأحداث.