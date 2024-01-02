عضو مجلس إدارة المصري يكشف تفاصيل اشتباكات جماهير فريقه والإسماعيلي.. فيديو

كشف ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة المصري، تفاصيل ما دار من اشتباكات بين جمهوري الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، خلال لقاء الفريقين، في الدوري المصري، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ستاد برج العرب.

وسرد ياسر يحيى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، تفاصيل ما دار، قائلًا: «القصة بدأت أن شباب صغير من جماهير النادي المصري ذهبوا لأقاربهم أو أصدقائهم من جمهور الإسماعيلي من أجل التقاط صورة تذكارية تعبر عن الروح الرياضية».

وأردف قائلًا: «في اللحظة دي سُجل هدف الإسماعيلي ثم حينما تم تسجيل هدف التعادل، جمهور الإسماعيلي شدوا منهم الأعلام وضربوا الولاد».

وتابع: «واحد اتصل منهم ببعض جماهير المصري وقالوا إننا بنضرب وراح 10 أو 15 من جمهور المصري ناحية مدرجات الإسماعيلي، وحدث ما حدث».

وتحدث عضو مجلس إدارة المصري أن الغرض من المشهد أن يكون منظرًا حضاريًا ولكن الموقف جاء عكس ذلك.

وأضاف يحيى أن «التسويق على أن جمهور المصري وراء الاشتباك أمر لم يحدث، أنا لا أبرر ما حدث، ولكن يجب أن تُروى القصة بشكل صحيح».

وحول نتيجة التعادل التي انتهت بها المباراة، قال يحيى: «نحن لم نكن موفقين في مباراة اليوم، ونحن كسبنا نقطة من هذه المباراة والإسماعيلي كان أفضل في المباراة».

وأعرب يحيى عن أمنيته في أن يتم تتويج النادي المصري بكأس الرابطة، بعد أن خسر نهائي النسخة الماضية، مؤكدًا أن جمهور المصري يشتاق إلى التتويج ببطولة.

https://youtu.be/DufT7gMNMb4?si=UiQyZZPlA9zxnB4A