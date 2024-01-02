عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم العقوبات الدولية.. زعيم كوريا الشمالية يهدي المقربين منه سيارات فارهة وساعات فاخرة

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

يستمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في إثارة الجدل والتساؤلات التي لا تنتهي بعد انتشار تقارير تفيد توزيعه سيارات مرسيدس فارهة وباهظة الثمن على الدائرة المحيطة به برغم العقوبات الدولية عليه والتي تمنع حصوله على جميع المنتجات الغربية.

txt

أوكرانيا: الجيش الروسي كثف استخدام الطائرات المسيرة بعد الهجمات الصاروخية

txt

انفجار كبير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

ونقلت تقارير كورية جنوبية، أن كيم، الزعيم الي يبلغ من العمر 39 عامًا، ظهر مؤخرًا وهو يتجول في 4 سيارات أجنبية جديدة، بينها سيارة سيدان "مرسيدس مايباخ S560"، مدرعة، تبلغ تكلفتها ما لا يقل عن 179 ألف جنيه استرليني، وغيرها من سيارات مرسيدس بنز الفاخرة، وسيارات الدفع الرباعي "لكزس" وشاحنات "فورد"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.


كما شوهد زعيم كوريا الشمالية في الماضي أيضًا يستقل سيارة "رولز رويس فانتوم".

وأشارت التقارير إلى أن زعيم كوريا الشمالية، يقوم بتوزيع السيارات الفاخرة والساعات لمكافأة المسؤولين المفضلين لديه، في محاولة منه لضمان ولاء النخبة في نظام بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، إن "كيم يقدم سيارات فاخرة كهدايا للمسؤولين الذين يفضلهم بشكل خاص أو أولئك الذين حققوا إنجازات معينة في المجال العسكري".

وأضافت "كما أنه يوزع الساعات السويسرية أو أحدث الأجهزة الإلكترونية في المناسبات التي تحيي ذكرى أعياد ميلاد عائلة كيم أو اجتماع مؤتمر الحزب".

لكن الغموض يحيط بكيفية حصول كيم على هذه السيارات والبضائع الفارهة وطريقة دخولها إلى كوريا الشمالية، رغم عقوبات الأمم المتحدة الصارمة على البلاد في محاولة للحد من تصعيد برنامج الأسلحة النووية والصاروخية للنظام الشيوعي.

كوريا الشمالية مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

ترشيحاتنا

وزير المالية يزف بشرى للمعلمين وأعضاء المهن الطبية.. تفاصيل

هل يجب الصعود على جبلي الصفا والمروة أثناء السعي؟ دار الإفتاء ترد

مع رونالدو.. الماركا تضع احتفال محمد صلاح بهدفه الـ 150 على غلافها

أوكرانيا: الجيش الروسي كثف استخدام الطائرات المسيرة بعد الهجمات الصاروخية

انفجار كبير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

مصر تنجح لأول مرة في خفض معدلات الإنجاب.. و50 ألف جنيه حافز لهؤلاء السيدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوة وبرة الثلاجة.. طرق تخزين الزبدة بـ 3 أفكار مختلفة

بسوستة ومكشوف من الصدر.. سعر فستان إليسا يثير الجدل

رئيس الأركان يتفقد المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية| صور

يتخطى 180 ألف جنبه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم الشفاف بالرياض

فيديو

فئات مستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو | تفاصيل مهمة

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ