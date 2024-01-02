أوكرانيا: الجيش الروسي كثف استخدام الطائرات المسيرة بعد الهجمات الصاروخية

قال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري إحنات، اليوم الثلاثاء إنه في أعقاب الهجوم الصاروخي الضخم على الأراضي الأوكرانية الذي شنه الجيش الروسي، استخدمت موسكو بشكل فعال طائرات الاستطلاع بدون طيار.

وأضاف المسؤل الأوكراني: "مباشرة بعد الضربات الصاروخية، من الواضح أن روسيا تطلق العديد من الطائرات بدون طيار لإلقاء نظرة على الوضع، على الأقل على الخط الفاصل، وإجراء استطلاع جوي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أن طائرات روسيا التكتيكية موجودة أيضًا في الخدمة، وتهاجم بصواريخ غير موجهة، بالإضافة إلى قنابل موجهة وأسلحة جوية أخرى.

وعلى حد قوله، استهدف الجيش الروسي الليلة الماضية العاصمة الأوكرانية بشكل رئيسي، لكن منطقة خاركيف تأثرت أيضًا بشكل خطير، حيث تصل إليها الصواريخ الباليستية الروسية في كثير من الأحيان.