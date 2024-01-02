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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انفجار كبير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

صدى البلد

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بسماع  دوي انفجار كبير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وتضارب في الأنباء حول أسبابه.

 

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وقال مراسل القاهرة الإخبارية ببيروت:"  فرق الدفاع المدني تتوجه الآن إلى موقع الانفجار في بيروت وقوات الأمن تغلق الطرق المحيطة".

 

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية:"  هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجما عن عمل عدائي لا سيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت".

 

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية،:" هناك خطة طوارئ وضعتها الدولة اللبنانية خشية استهداف قوات الاحتلال العاصمة بيروت".

 

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