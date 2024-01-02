أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بسماع دوي انفجار كبير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وتضارب في الأنباء حول أسبابه.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية ببيروت:" فرق الدفاع المدني تتوجه الآن إلى موقع الانفجار في بيروت وقوات الأمن تغلق الطرق المحيطة".

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية:" هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجما عن عمل عدائي لا سيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت".

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية،:" هناك خطة طوارئ وضعتها الدولة اللبنانية خشية استهداف قوات الاحتلال العاصمة بيروت".