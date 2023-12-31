أمريكا .. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار منزل بميشيجان

أعلنت السلطات في ولاية ميشيجان الأمريكية، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران، في انفجار منزل حيث أمكن سماعه على بعد أميال.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت الشرطة إن 6 أشخاص كانوا في المنزل. وتوفي أربعة من الذين كانوا في المنزل في مكان الحادث، وتم نقل اثنين آخرين إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة أنهم لم يحددوا سبب الانفجار – الذي وقع في حوالي الساعة 3.30 مساء يوم السبت – ولا يعرفون ما إذا كانت هناك صلة قرابة بين الضحايا.

أوضح الملازم في شرطة نورثفيلد تاونشيب، ديفيد باول، للصحفيين، أن الانفجار نتج عنه حطام في الهواء وسقط على جانبي طريق سريع قريب.

ولفت باول إلى أن المنازل المجاورة لم تتضرر، موضحًا أن السلطات لم تحدد بعد سبب الانفجار.