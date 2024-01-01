أول حادث مؤلم خلال عام 2024.. انفجار سيارة في حادث مروري بنيويورك

لم تمر ليلة رأس السنة مرور الكرام، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران على الأقل في حادث سيارة ليلة رأس السنة الجديدة خارج مكان حفل موسيقي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، وقع حادث التصادم الذي وقع بين ثلاث سيارات، والذي أدى إلى انفجار سيارة واحدة، على طريق ويست ريدج خارج مركز كوداك في مدينة روتشستر بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت الشرطة إن الحادث وقع بعد حفل موسيقي في المكان.

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وقالت شرطة روتشستر إن أحد ضباطها كاد أن يصدمه إحدى المركبات، بينما نجا الشخص الذي كان في السيارة التي انفجرت لكنه يرقد في حالة حرجة في المستشفى.

وفي تحديث لاحق قالوا إن السيارة صدمت ستة أشخاص، كما تم نقل "ثلاثة من ضباط شرطة نيويورك إلى المستشفى".

وفي مكان آخر، في مدينة نيويورك، صدمت سيارة ثانية محتفلين، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص في حوالي الساعة 1.40 صباحًا بالتوقيت المحلي مع تفرق الحشود بعد العد التنازلي.