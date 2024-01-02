نجم الزمالك: هذا اللاعب كان يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني

انتقد أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، في قائمة الفراعنة التي ستشارك بأمم أفريقيا 2023.

وقال أحمد عبد الحليم، فى تصريحات تلفزيونية، "إن المعطيات تؤكد أن محمد عواد كان يستحق أن يتواجد في أربعة حراس المتواجدين في القائمة النهائية لقائمة منتخب مصر".

وأضاف “أن عواد تألق الفترات الأخيرة بالصورة التي تجعله يستحق التواجد في قائمة المنتخب النهائية، من خلال مستواه وعدد مباريات الكلين شيت التي خرج بها”.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.