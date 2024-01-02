عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك: هذا اللاعب كان يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني

منتخب مصر
منتخب مصر

انتقد أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، في قائمة الفراعنة التي ستشارك بأمم أفريقيا 2023.

وقال أحمد عبد الحليم، فى تصريحات تلفزيونية، "إن المعطيات تؤكد أن محمد عواد كان يستحق أن يتواجد في أربعة حراس المتواجدين في القائمة النهائية لقائمة منتخب مصر".

وأضاف “أن عواد تألق الفترات الأخيرة بالصورة التي تجعله يستحق التواجد في قائمة المنتخب النهائية، من خلال مستواه وعدد مباريات الكلين شيت التي خرج بها”.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا  "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

ترشيحاتنا

هل يجب الصعود على جبلي الصفا والمروة أثناء السعي؟ دار الإفتاء ترد

مع رونالدو.. الماركا تضع احتفال محمد صلاح بهدفه الـ 150 على غلافها

أوكرانيا: الجيش الروسي كثف استخدام الطائرات المسيرة بعد الهجمات الصاروخية

انفجار كبير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

مصر تنجح لأول مرة في خفض معدلات الإنجاب.. و50 ألف جنيه حافز لهؤلاء السيدات

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوة وبرة الثلاجة.. طرق تخزين الزبدة بـ 3 أفكار مختلفة

بسوستة ومكشوف من الصدر.. سعر فستان إليسا يثير الجدل

رئيس الأركان يتفقد المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية| صور

يتخطى 180 ألف جنبه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم الشفاف بالرياض

فيديو

فئات مستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو | تفاصيل مهمة

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ