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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسلام مقلد: قائمة المنتخب متوازنة.. وعلامات استفهام على مركزي الدفاع والمرمى

إسلام مقلد
إسلام مقلد

قال الناقد الرياضي إسلام مقلد، إن اختيارات القائمة للمنتخب المصري متوازنة، مشيرا الى أن هناك علامتي استفهام على اختيار اللاعبين في مركزي الدفاع وحراسة المرامي.

وتابع مقلد خلال استضافته ببرنامج «الماتش»،الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت،:«محمد صبحي وأحمد الشناوي، مستبعدان من الزمالك وبيراميدز، وهناك من هو أفضل وهو اللاعب محمد بسام»، لافتا الي أن هناك لاعبين مكررين في كل قائمة يتم اختيارها للمنتخب .

وعن خط الدفاع قال مقلد: « اللاعب ياسر إبراهيم رغم انه ظهر الفترة الأخيرة مع المنتخب في كأس العالم للأندية والسوبر المصري لم يتم اختياره في قائمة المنتخب».

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