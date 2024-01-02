بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل مشجعي المصري على خلفية أحداث برج العرب|فيديو

قررت النيابة العامة بالإسكندرية ، إخلاء سبيل المشجعين الـ5 للنادى المصري بضمان محل إقامة والذي تم ضبطهم على خلفية أحداث شغب ستاد برج العرب أمس.

وأكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادى المصري، المتواجد مع المشجعين المضبوطين صدور قرار النيابة العامة منذ لحظات بأخلاء سبيل المضبوطين بضمان محل إقامة على أن تستكمل إجراءات القضية .

وأضاف نائب رئيس المصري ، أن المجلس عكف على انهاء مشكلة المشجعين ال ٥ مشيد بدور رجال أمن الاسكندرية فى التعامل مع الحدث .

وحصلت صدى البلد ، على صورة ضوئية من حصر تلفيات أحداث الشغب التى دارت بين جماهير النادى المصري و الاسماعيلي على خلفية مباراة فريقهما معا امس والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

وجاء إجمالي حصر التلفيات المرسلة من إدارة ستاد برج العرب لمجلس إدارة النادى المصري ١٠٤ الف و ١٠ جنيهات بنحو تفصيلي موضح لما تضمنته التلفيات.

وتضمن بيان حصر التلفيات المرسل للنادى المصري تحطيم ٢٩٠ كرسى بقيمة ٨٧ الف جنيه و ١٥ شاسيه كرسي ب ١٥ الف جنيه و ٢٠ حنفية ب ١٥٠٠ جنيه و ٨ محبس ب ٦٠٠ جنيه

من جانبه ، أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري و المتحدث الرسمى للنادى تحرك المجلس بسداد قيمة التلفيات التى نتجت عن اشتباكات جماهير المصري و الاسماعيلي مساء امس باستاد برج العرب على خلفية المباراة التى أقيمت بينهم فى الدورى العام وانتهت بتعادل الفريقين .

وقال رجب عبد القادر فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، إن النادى المصري تلقي تقرير رسمي بقيمة التلفيات التى قدرتها إدارة ستاد برج العرب بقيمة ١٠٤ الف لاحداث مباراة المصري و الاسماعيلي بالإضافة إلى 90 الف قيمة تلفيات مباراة المصري و الزمالك

وأوضح نائب رئيس النادى المصري أن المجلس فى طريقه لسداد قيمة التلفيات لاتخاذ إدارة الاستاد إجراءاتها و حتى يتم افساح المجال لإخلاء سبيل المشجعين ال ٥ الذى تم ضبطها على خلفية الأحداث.

كان ٥ مشجعين للنادى المصري مثلوا صباح اليوم أمام النيابة العامة فى الاسكندرية يرافقهم المستشار القانوني للنادى و الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى وياسر يحيي عضو مجلس الإدارة على خلفية أحداث ستاد برج العرب أمس .

وينتظر المشجعين ال ٥ قرار النيابة العامة عقب الاستماع إلى اقوالهم و دفاع المستشار القانوني فيما نسب إليهم من أحداث شغب خلال مباراة فريق النادى المصري المنتمين اليه والنادى الاسماعيلي والتى وقعت بين جماهير الناديين على ستاد برج العرب امس .

وانتهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإجراءات القانونية لحجز مشجعى النادى المصري المضبوطين فى احداث شغب ستاد برج العرب خلال مباراة فريق المصري مع الاسماعيلي.

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري ، عرض المشجعين ال ٥ صباح باكر على النيابة العامة لاتخاذ قرارها تجاههم فيما نسب إليهم من أعمال خلال المباراة باستاد برج العرب.

وأوضح عبد القادر، أن النادى المصري كلف مستشاره القانوني بالحضور مع المشجعين ال ٥ أمام النيابة العامة صباح باكر لانهاء اي إجراءات تتخذها النيابة العامة بشأنهم

وأضاف عبد القادر، أن الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري وياسر يحيي عضوا المجلس حرصا على البقاء فى الاسكندرية لحين إنهاء إجراءات عرض المضبوطين على النيابة العامة واخلاء سبيلهم والعودة الي بورسعيد .

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري، أن المجلس نجح فى اقناع باقي الجماهير فى العودة الي بورسعيد بعد تجمعهم مطالبين بالافراج عن زملائهم قبل المغادرة من قبل أجهزة أمن الاسكندرية

وأضاف نائب رئيس المصري ، أنه تعهد وزملائه أعضاء المجلس بسداد قيمة اي تلفيات نتجت عن المشكلة التى دارت بين مشجعي الفريقين إلى إدارة استاد برج العرب

وشدد نائب رئيس المصري توجهه برفقة الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى و اللواء ياسر سالم وياسر يحيي عضوامجلس الإدارة بالإضافة الى محمد موسي عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول لكرة القدم إلى مديرية أمن الاسكندرية فى محاولة لانهاء الأزمة والوساطة لإخلاء سبيل المضبوطين فى الأحداث

وأشاد نائب رئيس المصري بالقيادات الأمنية فى مديرية أمن الاسكندرية و قيادات استاد برج العرب لحكمتهم الشديدة فى التعامل مع الموقف بكل جوانبه

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية القت القبض على ٥ من مشجعي النادى المصري باستاد برج العرب خلال أحداث الشغب التى شهدتها مباراة المصري و الاسماعيلي والتى انتهت بتعادل الفريقين .

جدير بالذكر أن مباراة المصري و الاسماعيلي التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين شهدت أحداث شغب بين جماهير الفريقين نتج عنها تلفيات بمدرج جماهير الاسماعيلي .