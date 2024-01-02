راحة سلبية يوم واحد للاعبي المصري لبدء الاستعدادا للقاء المقاولون بكأس الرابطة

قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادى المصري منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر غدا الأربعاء استعدادا للمباراة الافتتاحية للفريق بدور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

جاء قرار ماهر عقب نهاية مباراة الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز التي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الإسماعيلي مساء امس الاثنين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المنتظر أن تكون اولي مباريات المصري فى كأس الرابطة مع نظيره فريق المقاولون العرب ومن المقرر إقامتها في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل الموافق التاسع من يناير على ستاد الجيش ببرج العرب.