تم ضبطهم فى ستاد برج العرب.. 5 مشجعين للمصري ينتظرون قرار النيابة

مثل ٥ مشجعين للنادى المصري أمام النيابة العامة فى الاسكندرية يرافقهم المستشار القانوني للنادى و الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى وياسر يحيي عضو مجلس الإدارة على خلفية أحداث ستاد برج العرب أمس .



وينتظر المشجعون الـ ٥ قرار النيابة العامة عقب الاستماع إلى اقوالهم و دفاع المستشار القانوني فيما نسب إليهم من أحداث شغب خلال مباراة فريق النادى المصري المنتمين اليه والنادى الاسماعيلي والتى وقعت بين جماهير الناديين على ستاد برج العرب امس .



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسكندرية قد انهت فى الساعات الأولي من صباح اليوم الإجراءات القانونية لحجز مشجعى النادى المصري المضبوطين فى أحداث شغب ستاد برج العرب خلال مباراة فريق المصري مع الاسماعيلي.



وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري عرض المشجعين الـ ٥ صباح باكر على النيابة العامة لاتخاذ قرارها تجاههم فيما نسب إليهم من أعمال خلال المباراة باستاد برج العرب.

وأوضح عبد القادر أن النادى المصري كلف مستشاره القانوني بالحضور مع المشجعين ال ٥ أمام النيابة العامة صباح باكر لانهاء اي إجراءات تتخذها النيابة العامة بشأنهم

وأضاف عبد القادر أن الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري وياسر يحيي عضوا المجلس حرصا على البقاء فى الاسكندرية لحين إنهاء إجراءات عرض المضبوطين على النيابة العامة واخلاء سبيلهم والعودة الي بورسعيد .

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري أن المجلس نجح فى اقناع باقي الجماهير فى العودة الي بورسعيد بعد تجمعهم مطالبين بالافراج عن زملائهم قبل المغادرة من قبل أجهزة أمن الاسكندرية

وأضاف نائب رئيس المصري انه تعهد وزملائه أعضاء المجلس بسداد قيمة اي تلفيات نتجت عن المشكلة التى دارت بين مشجعي الفريقين إلى إدارة استاد برج العرب

وشدد نائب رئيس المصري على أنه توجه برفقة الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى و اللواء ياسر سالم وياسر يحيي عضوامجلس الإدارة بالإضافة الى محمد موسي عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول لكرة القدم إلى مديرية أمن الاسكندرية فى محاولة لانهاء الأزمة والوساطة لإخلاء سبيل المضبوطين فى الأحداث



يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية اأقت القبض على ٥ من مشجعي النادى المصري باستاد برج العرب خلال أحداث الشغب التى شهدتها مباراة المصري و الاسماعيلي والتى انتهت بتعادل الفريقين .