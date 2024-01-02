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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل التلفيات باستاد برج العرب بسبب شغب جماهير المصري والإسماعيلي| مستند وفيديو

تلفيات أحداث شغب
تلفيات أحداث شغب جماهير المصري و الاسماعيلي

حصلت صدى البلد على صورة ضوئية من حصر التلفيات باستاد برج العرب بالإسكندرية بسبب أحداث الشغب التى دارت بين جماهير المصري و الاسماعيلي على خلفية مباراة الفريقين معا امس والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

وبلغ إجمالي قيمة التلفيات المرسلة من إدارة ستاد برج العرب لمجلس إدارة النادى المصري ١٠٤ الف و ١٠ جنيهات.  

وتضمن بيان حصر التلفيات المرسل للنادى المصري تحطيم ٢٩٠ كرسى بقيمة ٨٧ ألف جنيه و ١٥ شاسيه كرسي ب ١٥ الف جنيه و ٢٠ حنفية ب ١٥٠٠ جنيه و ٨ محابس ب ٦٠٠ جنيه

من جانبه أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري و المتحدث الرسمى للنادى، حرص المجلس على سداد قيمة التلفيات التى نتجت عن اشتباكات جماهير المصري و الاسماعيلي مساء امس باستاد برج العرب على خلفية المباراة التى أقيمت بينهم فى الدورى العام وانتهت بتعادل الفريقين .

وقال رجب عبد القادر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن النادى المصري تلقي تقريرا رسميا بقيمة التلفيات التى قدرتها إدارة ستاد برج العرب بقيمة ١٠٤ الف لاحداث مباراة المصري و الاسماعيلي بالإضافة إلى 90 الف قيمة تلفيات مباراة المصري و الزمالك.

وأوضح نائب رئيس النادى المصري أن المجلس فى طريقه لسداد قيمة التلفيات لاتخاذ إدارة الاستاد إجراءاتها وحتى يتم افساح المجال لإخلاء سبيل المشجعين ال ٥ الذى تم ضبطهم على خلفية الأحداث.

كان ٥ مشجعين للنادى المصري مثلوا صباح اليوم أمام النيابة العامة فى الإسكندرية يرافقهم المستشار القانوني للنادى و الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى وياسر يحيي عضو مجلس الإدارة على خلفية أحداث ستاد برج العرب أمس .

وينتظر المشجعين ال ٥ قرار النيابة العامة عقب الاستماع إلى اقوالهم و دفاع المستشار القانوني فيما نسب إليهم من أحداث شغب خلال مباراة فريق النادى المصري المنتمين اليه والنادى الاسماعيلي التى وقعت بين جماهير الناديين على ستاد برج العرب امس .

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسكندرية انهت فى الساعات الأولي من صباح اليوم الإجراءات القانونية لحجز مشجعى النادى المصري المضبوطين فى احداث شغب ستاد برج العرب خلال مباراة فريق المصري مع الاسماعيلي.

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري عرض المشجعين ال ٥ صباح باكر على النيابة العامة لاتخاذ قرارها تجاههم فيما نسب إليهم من أعمال خلال المباراة باستاد برج العرب.

وأوضح عبد القادر أن النادى المصري كلف مستشاره القانوني بالحضور مع المشجعين ال ٥ أمام النيابة العامة صباح باكر لانهاء اي إجراءات تتخذها النيابة العامة بشأنهم

وأضاف عبد القادر أن الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري وياسر يحيي عضو المجلس حرصا على البقاء فى الاسكندرية لحين إنهاء إجراءات عرض المضبوطين على النيابة العامة واخلاء سبيلهم والعودة الي بورسعيد .

تلفيات أحداث شغب جماهير المصري و الاسماعيلي

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وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري أن المجلس نجح فى اقناع باقي الجماهير بالعودة الي بورسعيد بعد تجمعهم مطالبين بالافراج عن زملائهم قبل المغادرة من قبل أجهزة أمن الاسكندرية

وأضاف نائب رئيس المصري انه تعهد وزملائه أعضاء المجلس بسداد قيمة اي تلفيات نتجت عن المشكلة التى دارت بين مشجعي الفريقين إلى إدارة استاد برج العرب.

وشدد نائب رئيس المصري على توجهه برفقة الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى و اللواء ياسر سالم  وياسر يحيي عضوا مجلس الإدارة بالإضافة الى محمد موسي عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول لكرة القدم إلى مديرية أمن الاسكندرية فى محاولة لانهاء الأزمة والوساطة لإخلاء سبيل المضبوطين فى الأحداث.

وأشاد نائب رئيس المصري بالقيادات الأمنية فى مديرية أمن الاسكندرية و قيادات استاد برج العرب لحكمتهم الشديدة فى التعامل مع الموقف بكل جوانبه.

يذكر ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية القت القبض على ٥ من مشجعي النادى المصري باستاد برج العرب خلال أحداث الشغب التى شهدتها مباراة المصري و الاسماعيلي والتى انتهت بتعادل الفريقين .

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