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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس المصري يتحرك لسداد 102 ألف جنيه لإخلاء سبيل 5 مشجعين.. شاهد

تحركات مجلس المصري
تحركات مجلس المصري لسداد 102 الف جنيه لاستاد برج العرب

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري والمتحدث الرسمى للنادى تحرك المجلس لسداد 102 ألف جنيه قيمة التلفيات التى نتجت عن اشتباكات جماهير المصري والاسماعيلي مساء أمس باستاد برج العرب على خلفية المباراة التى أقيمت بينهم فى الدورى العام وانتهت بتعادل الفريقين .

وقال رجب عبد القادر فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن النادى المصري تلقي تقريرا رسميا بقيمة التلفيات التى قدرتها إدارة ستاد برج العرب بقيمة 102 الف بالإضافة إلى 90 الف قيمة تلفيات مباراة المصري والزمالك


وأوضح نائب رئيس النادى المصري أن المجلس فى طريقه لسداد قيمة التلفيات لاتخاذ إدارة الاستاد إجراءاتها و حتى يتم افساح المجال لإخلاء سبيل المشجعين ال ٥ الذى تم ضبطها على خلفية الأحداث.

كان ٥ مشجعين للنادى المصري قد مثلوا صباح اليوم أمام النيابة العامة فى الاسكندرية يرافقهم المستشار القانوني للنادى و الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى وياسر يحيي عضو مجلس الإدارة على خلفية أحداث ستاد برج العرب أمس .
وينتظر المشجعين الـ ٥ قرار النيابة العامة عقب الاستماع إلى اقوالهم و دفاع المستشار القانوني فيما نسب إليهم من أحداث شغب خلال مباراة فريق النادى المصري المنتمين اليه والنادى الاسماعيلي والتى وقعت بين جماهير الناديين على ستاد برج العرب امس .


كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسكندرية قد أنهت فى الساعات الأولي من صباح اليوم الإجراءات القانونية لحجز مشجعى النادى المصري المضبوطين فى احداث شغب ستاد برج العرب خلال مباراة فريق المصري مع الاسماعيلي.


وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري عرض المشجعين ال ٥ صباح باكر على النيابة العامة لاتخاذ قرارها تجاههم فيما نسب إليهم من أعمال خلال المباراة باستاد برج العرب.

وأوضح عبد القادر أن النادى المصري كلف مستشاره القانوني بالحضور مع المشجعين ال ٥ أمام النيابة العامة صباح باكر لانهاء اي إجراءات تتخذها النيابة العامة بشأنهم

وأضاف عبد القادر أن الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري وياسر يحيي عضوا المجلس حرصا على البقاء فى الاسكندرية لحين إنهاء إجراءات عرض المضبوطين على النيابة العامة واخلاء سبيلهم والعودة الي بورسعيد .


وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري أن المجلس نجح فى اقناع باقي الجماهير فى العودة الي بورسعيد بعد تجمعهم مطالبين بالافراج عن زملائهم قبل المغادرة من قبل أجهزة أمن الاسكندرية

وأضاف نائب رئيس المصري انه تعهد وزملائه أعضاء المجلس بسداد قيمة اي تلفيات نتجت عن المشكلة التى دارت بين مشجعي الفريقين إلى إدارة استاد برج العرب

وشدد نائب رئيس المصري توجهه برفقة الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى و اللواء ياسر سالم  وياسر يحيي عضوامجلس الإدارة بالإضافة الى محمد موسي عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول لكرة القدم إلى مديرية أمن الاسكندرية فى محاولة لانهاء الأزمة والوساطة لإخلاء سبيل المضبوطين فى الأحداث

وأشاد نائب رئيس المصري بالقيادات الأمنية فى مديرية أمن الاسكندرية و قيادات استاد برج العرب لحكمتهم الشديدة فى التعامل مع الموقف بكل جوانبه

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يذكر ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية القت القبض على ٥ من مشجعي النادى المصري باستاد برج العرب خلال أحداث الشغب التى شهدتها مباراة المصري و الاسماعيلي والتى انتهت بتعادل الفريقين .
الجدير بالذكر أن مباراة المصري و الاسماعيلي التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين شهدت أحداث شغب بين جماهير الفريقين نتج عنها تلفيات بمدرج جماهير الاسماعيلي . 

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