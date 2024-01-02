القبض على مروجي مخدرات بحى الضواحى فى بورسعيد

كشفت الاجهزة الامنية عن تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص وآخرين بالإتجار فى المواد المخدرة بمساكن الأمل بحى الضواحى ببورسعيد وانه عند إعتراض أحد قاطنى العقار عليهم قاموا بالإعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وطرده وأسرته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.. كما لم يستدل على وجود أية بلاغات بشأن التعدى على أحد قاطنى العقار المشار إليه بإستخدام الأسلحة البيضاء لدى اعتراضه على ترويجهم المواد المخدرة وطرده وأسرته من منزله.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.