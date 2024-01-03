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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد: الحركة الانتقالية لرؤساء الأحياء تستهدف ضخ دماء جديدة

محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد أن الحركة الانتقالية لرؤساء الأحياء تستهد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  خلال اجتماع موسع ، رؤساء الأحياء و رئيس مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء  بورسعيد ومدينة بورفؤاد ،  و استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجديدة،  بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد،  وإدارة المصايف و الشواطىء و الإنقاذ والطوارىء

وأكد محافظ  بورسعيد أن الحركة الانتقالية لرؤساء الأحياء تستهدف ضخ دماء جديدة في أحياء المحافظة و بورفؤاد  لتطوير العمل بما يخدم المواطن في المقام الأول، وناقش محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال في تنفيذ عدد من المشروعات،  موجها بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء،  فضلا عن متابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية ، و مشروعات انشاء الأسواق  والمجمعات الحضارية ، كما وجه بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

كما شدد محافظ بورسعيد على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، وإزالة الاشغالات، لافتا  لأهمية التواجد الميداني في كافة الأحياء، والعمل وفق خطة لانهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية تطوير مستوى أداء العاملين في المناصب القيادية خاصة في المصالح التي تتعلق بخدمة المواطن،  فضلا عن الابتعاد عن الطرق النمطية في إدارة العمل،  واستحداث الاساليب المبتكرة لتحقيق افضل مستوى من الخدمات للمواطن.

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كما وجه محافظ بورسعيد إدارة المصايف والشواطىء بالتنسيق مع الاحياء،  بالقيام برفع كفاءة شواطىء بورسعيد،  و تنفيذ حملات يومية للنظافة ،  للحفاظ على المظهر الحضاري لشاطىء بورسعيد.

 وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، فضلا عن تكثيف الجهود لإنهاء العمل في عدد من المشروعات الخدمية،  تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافةالمجالات .

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