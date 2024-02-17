السيسي وماكرون يحذران من التصعيد برفح.. ودعم فرنسي لـ مصر برفض تهجير الفلسطينيين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

واستعرض الرئيسان، آخر المستجدات في هذا الصدد، وأكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية؛ لضمان تحقيق تقدم، يؤدي إلى حقن الدماء، وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع.

السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة دفع مسار حل الدولتين

وأكد الرئيسان، ضرورة دفع مسار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل.

ومن جهته، أكد الرئيس الفرنسي، دعم فرنسا التام لموقف مصر.

تحذير من أي تصعيد عسكري في رفح

وشدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح؛ لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي 1.5 مليون فلسطيني بهذه المنطقة.

وحذر الرئيسان، من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي، ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.