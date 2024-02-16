مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره البرازيلي تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله، نظيره البرازيلي «لولا دا سيلفا»، أمس، بقصر الاتحادية، بالإضافة إلى اطلاع الرئيس السيسي على نتائج مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في القمة العالمية للحكومات بدبي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم/الجمعة/.



فتحت عنوان/ الارتقاء بالعلاقات المصرية ــ البرازيلية إلى «الشراكة الإستراتيجية»/، قالت صحيفة/الأهرام/، تزامنا مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظيره البرازيلي «لولا دا سيلفا»، أمس، بقصر الاتحادية.



ونقلت الصحيفة عن المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن مباحثات الزعيمين السيسى و«دا سيلفا» تناولت العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك فى المحافل الدولية، فى ضوء الثقل الإقليمى لكلتا الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك فى ضوء عضويتهما فى مجموعة «بريكس»، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل مجموعة العشرين هذا العام، ودعوتها مصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.



وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أكد الرئيس السيسى اتفاقه مع الرئيس البرازيلي، على أهمية إيقاف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، حفاظا على أرواح المدنيين، وصولا لإطلاق مرحلة ما بعد الحرب، من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.



وأشار الرئيس إلى أن البرازيل من أولى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.. كما لفت الرئيس السيسى إلى الإرادة الحقيقية التي عكستها المباحثات حول تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والثقافية، موضحا أن المباحثات أظهرت حجم التوافق بين البلدين في المجالات المختلفة والقضايا الدولية، كما أوضح أنه تلقى دعوة من الرئيس البرازيلي لحضور قمة «العشرين» التي ستعقد العام الحالي بالبرازيل.



وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/ الرئيس يطلع على نتائج مشاركة مدبولى في القمة العالمية للحكومات/، قالت صحيفة/الأهرام/، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس على نتائج مشاركة رئيس مجلس الوزراء في القمة العالمية للحكومات بدبي نيابةً عنه، كما تابع سير العمل في عدد من ملفات العمل الحكومي.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان/ القمة المصرية ــ التركية .. مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين الشعبين/، ذكرت صحيفة/الجمهورية/ أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن القمة المصرية ــ التركية المهمة التي عُقدت بالقاهرة أمس الأول تمثل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية على أساس التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين بما يسهم في تعزيز السلم وتحقيق الازدهار والرفاهية لصالح شعبي البلدين.



وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي أوضح خلال رئاسته الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الزيارة واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات تمثل أهمية في وضع العلاقات المصرية ــ التركية على مسارها الصحيح وتعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.



وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/ معارض" أهلاً رمضان" تنطلق بالمحافظات/، قالت صحيفة/الجمهورية/، يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية غدا يرافقه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية معرض" أهلا رمضان" الرئيسي بالمحافظة، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بحضور عيد عبدالله أبوزيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية في إطار خطة الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.



ونقلت الصحيفة عن الدكتور علي المصيلحي تأكيده، أن الحد الأدنى لمعارض أهلا رمضان، بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها منوها إلى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع.