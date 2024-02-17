أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، بأي شكل أو صورة؛ وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت، الرئيس السيسي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي بأن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث استعرض الرئيسان آخر المستجدات في هذا الصدد.

وأكد الزعيمان ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم؛ يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.

الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها

كما أكد الرئيس السيسي - خلال الاتصال - موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة؛ وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر.

وشدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح، جنوبي قطاع غزة؛ لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة.

كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي؛ ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.