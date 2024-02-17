استعدادات مكثفة.. خطة حكومية لتوفير السلع بأسعار مناسبة في رمضان

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعقد عدة اجتماعات لبحث تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع في شهر رمضان.

وأشار الحمصاني إلى أن آخر الاجتماعات كان يوم الخميس الماضي، وحضر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً مع الرؤساء المعنيين بمراقبة ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية أن "الاجتماع ضمّ ممثلي القطاع الخاص من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وخلال الاجتماع تم استعراض جهود ضبط أسعار السلع التابعة للاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء".

أهمية توفير السلع والحفاظ على التوازن في الأسعار

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "استعداداً لشهر رمضان، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توفير السلع المختلفة والحفاظ على التوازن في الأسعار خلال شهر رمضان، كما تم استعراض جهود إقامة أهلاً رمضان والمعارض المرتبطة بمعارض كلنا واحد".